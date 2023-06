Alfredo González Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Frente a la inacción federal, los Gobiernos locales deberán asumir mayores cargas de promoción internacional, desarrollo tecnológico y educativo, entre otros, para mantener el interés de la inversión extranjera de llegar a instalarse en México en la tendencia global del nearshoring, advirtió Ildefonso Guajardo.

El diputado federal y ex Secretario de Economía participó ayer como ponente en el Foro «Nearshoring: Oportunidad histórica», que organizó EL NORTE, en donde habló sobre el papel del «Gobierno: ¿facilitador o destructor?».

Ahí enumeró ante cerca de 300 asistentes las tareas que la Federación dejó de ejercer para la promoción internacional de México como destino de inversión.

«Ahora lo que tienen que hacer los Gobernadores es sustituir todas las áreas de urgencia, por ejemplo, Nuevo León ya empezó con el organismo publico-privado para promoción internacional, ayudado con los vecinos de Coahuila, que juntos son los del mismo bloque automotriz, que juntos van a ir a promocionarse ante el mundo», dijo.

«El Gobierno federal ya se retiró de la promoción a las exportaciones, de la promoción de la inversión en el exterior, se retiró de la investigación científica y tecnológica y de todo lo que es la inversión en educación técnica profesional, ya le quitó el apoyo a los Conalep».

Estimó que el Gobierno federal ya abandonó tareas de infraestructura, de apoyo a las pequeñas empresas, de promoción internacional y de capacitación de talento, que serían fundamentales en la tarea de atracción de inversiones ante la oportunidad que abre el nearshoring.

Comparó a la actual Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, que cuenta apenas con un presupuesto de 3 mil millones de pesos anuales, con la Administración federal pasada, en la que él como titular contaba con un presupuesto de 15 mil millones de pesos anuales para ejercer esas funciones que ahora fueron desmanteladas.

«Entonces ya cerró las oficinas de Washington, las de Tokio, las de Bruselas. La Secretaría de Economía ya no existe en el plano del impulso a México en oficinas internacionales», sentenció.

«Tenemos que emparejar el terreno de juego para apoyar a las pequeñas empresas, pues hicimos un estudio que arrojó que para las pymes el costo de lidiar con la tramitología y seguridad representaba el 30 por ciento de su esfuerzo, y a diferencia de las grandes, no pueden diluirlo en sus costos».

Indicó que el Gobierno federal dejó de apoyar proyectos de emprendimiento que contaban con el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) en la Secretaría de Economía.

«Lo que falta no es talento, lo que sobra es excesiva regulación», enfatizó.

«Un problema más serio es que el Gobierno federal después de la pandemia sabe que traemos un rezago educativo de dos años por la pandemia, pero no le le asignado un peso para recuperar el rezago educativo».