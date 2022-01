Guadalupe Oviedo González Agencia Reforma

La posibilidad de que el Covid-19 esté haciendo la transición de pandemia a endemia ha provocado sandeces en Wall Street.

«Un aspecto muy favorable en nuestro panorama económico a mediano plazo», escribe Bank of America Corp. «Algo positivo para los activos de riesgo», afirma JPMorgan Chase & Co. El «lado bueno» de la variante Ómicron «altamente contagiosa», dice BlackRock Inc.

Por «endemia», se refieren a que Ómicron dejará a casi todos con alta inmunidad a través de la vacunación, contagio previo o ambos casos. Entonces, razonan, el Covid-19 será una presencia más predecible y menos letal, muy parecida a la gripe, y el mundo volverá a la normalidad.

Tal optimismo necesita ser bajado de su nube. Esta nueva normalidad no será la misma que la vieja normalidad: el Covid-19 endémico aún causará estragos en la salud, el trabajo y la movilidad; la única interrogante es qué tanto.

Las predicciones sobre el fin de la pandemia tienen un historial desalentador. La esperanza de que las vacunas traerían inmunidad de rebaño, que variantes más transmisibles siempre serían menos letales o que la ola de Delta sería la última, estuvo errada. Así que, vea con recelo las proyecciones de que el Covid-19 está a punto de volverse endémico.

Y si sucede, «endémico no significa realmente bajo», apunta Caroline Colijn, una matemática especializada en enfermedades infecciosas en la Universidad Simon Fraser, en Columbia Británica. «Simplemente significa que el sistema ha alcanzado algún tipo de estabilidad. Endémico podría significar altos niveles de contagio».

Un equipo encabezado por Colijn creó un modelo del Covid-19 endémico suponiendo una variante altamente transmisible que puede evadir las vacunas, como lo ha resultado ser Ómicron, e inmunidad a la baja.

Concluyeron que los contagios en Columbia Británica aún podrían ser relativamente altos, comparables con niveles del 2021. Aun si esta nueva variante fuera 80% menos severa que la Delta, estimaron que, en su estado endémico, podría resultar en suficientes hospitalizaciones para saturar regularmente el sistema de salud de la provincia.

Las comparaciones con la gripe también están incompletas. Suponga que la tasa de mortalidad por Covid-19 en Estados Unidos disminuyera para igualar la de Vermont el año pasado, la más baja del país en gran parte gracias a la alta tasa de vacunación del estado. Eso aún sería el triple que la tasa de mortalidad a causa de gripe y neumonía en el 2019. Además, el Covid-19 estará circulando al mismo tiempo que la gripe, exacerbando el daño.

Las últimas semanas han mostrado que incluso sin cierres, el Covid-19 aún puede causar estragos económicos vía ausentismo generalizado de personas infectadas. Entonces, una interrogante clave es si persistirán las intervenciones perturbadoras, tales como el aislamiento, una vez que el Covid-19 sea endémico.

Eso dependerá del toma y daca entre la enfermedad y la carga económica del aislamiento, dijo Peter Chin-Hong, un profesor de Medicina en la Universidad de California, en San Francisco.

«Podríamos aislarnos por la gripe, pero no lo hacemos, porque las consecuencias son mayores», indicó. «No sólo depende de lo que diga la ciencia, sino de cuáles son tus valores».

Con tratamientos establecidos para el Covid-19, las primeras etapas de infección y transmisión no deberían plantear tantos riesgos en el futuro, declaró.

Sin embargo, dependiendo de los efectos a largo plazo de Ómicron o la severidad de variantes futuras, el no aislar a los trabajadores contagiados aún podría causar enfermedad crónica o grave en algunos compañeros de trabajo, señaló Colijn.

«Éstas son interrogantes realmente difíciles y van a depender de cosas que aún desconocemos», indicó.

Por lo tanto, el Covid-19 endémico podría convertirse en un perdurable «choque a la oferta» que afecte cuánto pueden producir las economías, parecido al aumento en los precios petroleros en los 70.

En octubre, el Fondo Monetario Internacional estimó que la producción global este año aún sería 3% más baja de lo que había proyectado en el 2019, con Europa Occidental y América Latina mostrando golpes mucho más fuertes que China y Japón, donde los estragos del Covid-19 han sido mucho menores.

Estados Unidos es la excepción: la producción en el último trimestre del 2021 más o menos retomó su tendencia previa a la pandemia. Pero la economía, distorsionada y trastocada por el Covid-19, está batallando para sostener este nivel de producción, como lo demuestra un aumento en la inflación al 7%.

El Covid-19 podría haber mejorado la eficiencia en algunas industrias al agilizar la digitalización y la adopción del trabajo a distancia. Economistas de Goldman Sachs estiman que esto brindó un impulso del 3% al 4% a la productividad estadounidense.

Sin embargo, una parte del cambio a operaciones remotas es involuntaria, y parte del incremento en la productividad podría reflejar una fuerza laboral sobrecargada. De hecho, la pandemia ha dejado a la fuerza laboral más pequeña, más enferma y menos feliz. El ausentismo debido a enfermedad entre empleados ha promediado 50% más que en los últimos dos años.

A principios de enero, casi 12 millones de personas no estaban trabajando por estar enfermos de Covid-19, por cuidar a alguien con coronavirus o por la preocupación de contraer o propagar la enfermedad, arrojó un sondeo regular de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Esa cifra no ha bajado de 4 millones de personas desde junio el 2020.

En el último año, los trabajadores han reportado una menor satisfacción con sus sueldos y un creciente «salario de reserva», es decir, cuánto se les tendría que pagar para que acepten un empleo nuevo, de acuerdo con el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Esto podría reflejar inflación, un cambio en las expectativas o estrés debido a pruebas de Covid-19, cubrebocas y mandatos de vacunación, o la ausencia de éstos.

Para los empleadores, esto les dificulta mucho más atraer al personal necesario. Los hogares para ancianos han aumentado los sueldos por hora 14% desde el inicio de la pandemia, sin embargo, la cantidad de personal se ha desplomado 12%, afectando su capacidad para aceptar pacientes nuevos. Tal escasez impone un costo que no aparece en el producto interno bruto.

Por supuesto, todo esto irá mejorando a medida que disminuya la ola de Ómicron. Estados Unidos ya se ha recuperado de guerras, desastres y enfermedades. Se está recobrando del Covid-19, y una vez que el virus se vuelva endémico, sus cargas ya no serán la mayor preocupación.

Esto no significa que desaparecerán.

