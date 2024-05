Estamos a 18 días de la elección para la presidencia de la república. Y una pregunta que se hace mucha gente es si a estas alturas de la contienda electoral las encuestas pueden cambiar la tendencia del voto. Aquí habría que decir que hay un problema de la industria de las encuestas. Alguien miente. Alguien engaña o alguien es muy incompetente. Porque no puede ser que unas encuestas den una ventaja de 30 puntos a Sheinbaum y otras encuestas den una ventaja pequeña, pero una ventaja finalmente, a Xóchitl Gálvez. Esa variación de 30 o 25 puntos entre unas mediciones y otras es excesiva y da lugar a sospechar de mentira, incompetencia o corrupción. Sin duda, hay un sesgo en general en las encuestas que sobrestiman a Morena y subestiman a la oposición. Y eso ocurre porque hay un sesgo de miedo, mucha gente no quiere decir que va a votar por la oposición por el tema de los programas sociales. Hay también un sesgo de acceso porque hay muchas zonas con inseguridad a las que los encuestadores no pueden entrar porque hay un guardia, una puerta o porque es un conjunto residencial. Y también hay un sesgo comercial, que es un poco de corrupción, ya que el gobierno ha contratado a muchas encuestadoras en los últimos años y eso da lugar a que, por conveniencia, por petición o de forma inconsciente, quieran complacer al cliente que es el que más paga, que en este caso es el partido oficial y el gobierno.

Pero de cualquier manera, a pesar de esos sesgos, las diferencias son enormes. Debería haber un ejercicio exigente en la rendición de cuentas a partir del 3 de junio porque va a quedar al descubierto que alguien se equivocó o alguien engañó abiertamente. Será necesario exigirlo, porque en cada elección pasa lo mismo. Hay una frustración y sigue siendo el mismo ciclo, y quienes se equivocan no pagan las consecuencias. En parte porque hay muchas personas pagando encuestas y en parte porque sí son propaganda electoral. A nivel local, efectivamente, hay unas encuestadoras que venden los puntos, que venden la encuesta y son propaganda. Por eso se debe pugnar por que se haga un ejercicio de exigencia para que se sepa. Al parecer, hay dos o tres reformas que pueden ayudar en el futuro: Uno, cualquier encuesta publicada debe decir quién la pagó y cuánto costó, porque si no, cualquier persona puede llegar a su casa e inventar un logotipo de una casa encuestadora que no existe y publicarla. Y eso, pues, es algo grave. Decir quién pagó y cuánto costó, además de la metodología, es un tema relevante.

Hay varias encuestas que son correctas, bien hechas, pero que están contaminadas por muchas que no lo son, por lo que hay que tener cautela. Claramente, si uno tiene sentido común sabe que hay una clara favorita en las encuestas, que va arriba, que es Claudia Sheinbaum. La pregunta es: ¿Por qué distancia? Y eso no lo sabemos. Y la segunda pregunta es si esto puede reducirse, mantenerse como está o ampliarse. No se sabe. La contienda, dicen unos, se va a cerrar y otros creen que se va a quedar como está. Podrá cambiar mucho o poco, en las últimas dos semanas y media, y salvo que ocurra un hecho inesperado, podría haber un cambio significativo en las tendencias. Si no es así, seguramente la tendencia continuará.

Actualmente, el listado nominal de los que podrán votar es de 98 millones en números redondos. Habrá 170,824 casillas. Y la pregunta es: ¿Qué debe hacer el elector? ¿Salir a votar o quedarse en su casa? ¿Quién se beneficia si hay más votantes que en otras elecciones y quién se beneficia si hay menos votantes? Entre más alta es la participación, tiende a balancearse el resultado de la elección, porque los partidos clientelares, como lo fue el PRI hace treinta años y como lo es Morena hoy, tienen una base movilizable de electores que de forma voluntaria o coercitiva salen a votar. Y esa base está ahí. En un esquema clientelar, claramente, entre más gente salga a votar, significa que más gente independiente de ese sistema clientelar lo hará y, por lo tanto, mientras más es la votación, los números se balancean entre las clientelas y los votantes independientes, lo cual es lógico y natural. Por lo que mientras más gente vote, la elección será más balanceada.

Algo que hay que tener en cuenta es que si Sheinbaum pierde, el presidente López Obrador no va a aceptar los resultados electorales. Nunca ha aceptado en las elecciones anteriores y menos ahora que es presidente de la república. Eso es casi un axioma de la política mexicana. López Obrador no aceptará un resultado adverso y eso podría conducir a una crisis política significativa, a mucha volatilidad financiera y a una situación compleja que no es deseable para nuestro país. Ya falta poco para vivir una experiencia política que tendrá un alto grado de adrenalina por la competencia tan desigual que la compone y por la clara intromisión del presidente. Por un lado, una candidata con todo el apoyo -económico y logístico- del gobierno federal, así como de los 22 estados de la república que gobierna Morena. Mientras que Xóchitl Gálvez ha nadado contra corriente durante toda su campaña electoral, pero poco a poco se ha ido ganando las simpatías de un número importante de mexicanos que aún tienen fe en que se logre el cambio de partido en la presidencia de la república. La pregunta es: ¿Se logrará?