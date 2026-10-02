El PAN en Aguascalientes perfila una encuesta interna como mecanismo para definir a sus candidatos rumbo a las elecciones de 2027, mientras condiciona una eventual coalición con el PRI, el PRD u otras fuerzas políticas a que las candidaturas se determinen con base en los perfiles y no mediante el reparto de posiciones, informó el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Javier Luévano Núñez.

En rueda de prensa, el líder blanquiazul en el Estado confirmó que los perfiles que se registraron para participar en el proceso interno serán considerados en una encuesta y aseguró que sus resultados serán respetados. Aunque el dirigente panista no estableció una fecha para realizar este ejercicio ni reveló la metodología que se utilizará, señaló que la encuesta forma parte de la ruta que seguirá Acción Nacional para definir a sus abanderados.

Enfatizó que el PAN no tiene prisa por resolver las candidaturas en Aguascalientes, debido a que el escenario político local es diferente al de otras entidades que también tendrán elecciones en 2027. Informó que el partido trabaja actualmente en la integración de la Comisión Estatal de Procesos, que será responsable de organizar los trabajos internos.

Mientras se concreta este mecanismo, la dirigencia estatal mantiene reuniones con militantes, aspirantes y ciudadanos que han manifestado interés en participar. De acuerdo con Luévano Núñez, el PAN también realiza trabajo territorial para conocer las condiciones políticas de cada municipio.

En paralelo, Acción Nacional mantiene abierta la posibilidad de construir una alianza electoral. El dirigente señaló que el PAN está dispuesto a dialogar no solamente con el PRI y el PRD, sino también con otras fuerzas políticas que pudieran incorporarse a un acuerdo rumbo a 2027.

Sin embargo, estableció como condición que las candidaturas no se definan mediante cuotas partidistas, sino a partir de los perfiles y de lo que, a consideración del partido, responda a los intereses de Aguascalientes.