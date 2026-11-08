Dalia Elena Gutiérrez Gutiérrez

Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-El Río Santa Catarina se vistió de naranja con la llegada de cientos de mariposas monarca a los árboles de su cauce.

La escena se aprecia en un video compartido en redes sociales por las cuentas de Un Río en el Río, movimiento que trabaja por la protección de este pulmón verde, y Correo Real, programa que impulsa la conservación de la monarca.

Las imágenes, capturadas por la educadora ambiental Bárbara Espinoza, muestran decenas de mariposas posadas en las ramas de los árboles del Río Santa Catarina, que históricamente ha enfrentado amenazas ambientales.

«Es la primera vez en muchos años que tengo la oportunidad de observar tantas mariposas juntas», expresó Espinoza, quien colabora como observadora ciudadana en el registro de la monarca durante su migración de otoño.

«En años anteriores había visto algunos grupos, pero nunca como los que estamos observando este año».

Cada otoño, la monarca recorre más de 4 mil kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques del centro de México, donde hiberna antes de emprender su vuelo de regreso al norte en marzo.

En su paso por estados como Nuevo León, los árboles y las plantas nativas le brindan alimento y refugio.

Sin embargo, en los últimos años la especie ha enfrentado amenazas como la deforestación, la pérdida de hábitat y el cambio climático, mientras que su población ha disminuido drásticamente, al punto de que la mariposa monarca migratoria fue clasificada en peligro de extinción en 2022 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (GUÍEN).

Usuarios de redes sociales y especialistas ambientales señalaron que el avistamiento en el Río Santa Catarina muestra la importancia de proteger estos espacios verdes de la Ciudad.

«Cuidar el río Santa Catrina implica la conservación de un espacio relevante para la migración de la mariposa monarca», afirmó el biólogo Antonio Hernández, integrante del movimiento Un Río en el Río.

«Sus espacios con vegetación son oportunidades claras de alimentación y descanso de la especie».

PIDEN SU PROTECCIÓN

Este año, los primeros ejemplares de la monarca llegaron a inicios de octubre, con los vientos del primer frente frío.

La documentalista Andrea Villarreal, integrante de Un Río en el Río, comentó que en años anteriores solían encontrar mariposas monarca de una en una o, cuando mucho, en parejas a lo largo del cauce, pero no habían observado tantas reunidas.

«Estas imágenes nos recuerdan la enorme importancia de conservar la vegetación de las riberas del Río y seguir exigiendo su declaratoria como Área Natural Protegida», aseguró.

«No sólo para proteger la vida que alberga, sino también para impulsar la restauración de las zonas que han sido degradadas por las obras del Gobierno del Estado de Nuevo León».

El movimiento Un Río en el Río ha encabezado la defensa de este pulmón verde, que ha enfrentado amenazas como desmontes masivos y proyectos de urbanización que ciudadanos y especialistas han logrado detener.