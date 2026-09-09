Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La FGR entró y cateó una bodega del Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, procesado por huachicol fiscal, para recuperar documentos que lo inculparían pero encontró oficios firmados por su tío, el ex Secretario de Marina, Rafael Ojeda.

A decir de la defensa de Farías, el Almirante Ojeda está obligado a comparecer, pero la FGR ha dicho que no lo localiza.

«Los documentos que la Fiscalía pretende atribuir a los hermanos Farías Laguna no están firmados por Manuel Roberto ni por Fernando, sino por el ex Secretario de Marina», dijo la defensa.

La FGR informó el lunes pasado de una bodega allanada al mando de la Armada, en la que aseguró armas, documentos de seguridad nacional clasificados como «reservados y confidenciales», así como expedientes de altos mandos de la Marina.

Pero el despacho de Epigmenio Mendieta, abogado de Farías, dijo en un comunicado que insistirán en pedir que Ojeda declare como testigo dadas las distintas evidencias sobre su involucramiento.

«Rafael Ojeda deberá comparecer, luego de que la defensa solicitara su declaración como testigo. La defensa busca conocer qué sabía sobre las presuntas irregularidades, cuándo tuvo conocimiento de ellas, qué información recibió de Fernando Farías y qué acciones emprendió; particularmente, si es verdad o no que recibió al Contralmirante Rubén Guerrero», (asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo), expuso la defensa.