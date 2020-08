Oscar Uscanga Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Una mujer fue detenida en Chiapas por la sustracción del niño Dylan Gómez Pérez, a quien mantuvo durante 44 días en su domicilio del municipio de Cintalapa.

El titular de la Fiscalía del Estado, Jorge Llaven Abarca, informó que Margarita “N” planeó durante dos días el plagio del niño, de dos años de edad, en el Mercado Popular del Sur (Merposur), en San Cristóbal de las Casas, debido a que ella tenía problemas para embarazarse.

“Logramos indagar que tenía su domicilio en la comunidad Nueva Esperanza de los Pobres, acudimos de manera inmediata, localizamos a Margarita ‘N’, radicando en la comunidad Las Palmas, vecina de Nueva Esperanza, y allí tenía en posesión y bajo su resguardo al menor Dylan”, explicó el funcionario.

“La hoy imputada refiere que el móvil por el cual sustrajo al menor es que ella no puede tener hijos, por lo cual ella estuvo premeditando cómo sustraer a un menor de edad, estuvo dos días antes en Merposur buscando un menor que estuviera en vulnerabilidad para sustraerlo”.

Margarita “N”, de 23 años de edad, podría recibir una condena en prisión de hasta 75 años por el delito que cometió el pasado 30 de junio, concluyó la autoridad ministerial.

Con su hijo Dylan en brazos, Juanita estuvo en la conferencia del Fiscal estatal, y agradeció a todas las personas que la apoyaron en la búsqueda del menor.

“Gracias a Dios ya tengo aquí a mi gordito, a Dylan; gracias por todo el apoyo, me siento feliz con el apoyo de la Fiscalía. El niño se encuentra bien, un poco espantado, pero muy bien, ya me reconoció, ya vio a mi familia”, expresó la madre.

El pasado 30 de junio, Dylan fue robado en el mercado de San Cristóbal, donde su madre vende frutas.

Para presionar a las autoridades en la localización del menor, Juanita realizó marchas en San Cristóbal y en el Zócalo de la Ciudad de México.

