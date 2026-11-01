Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX.- Tras atravesar una crisis emocional que lo llevó a buscar ayuda profesional, Aleks Syntek aseguró que actualmente experimenta tranquilidad y gratitud por el respaldo de familiares, amigos y colegas.

El cantautor, de 57 años, reconoció que su situación se agravó después de un concierto realizado el 15 de septiembre en la Alcaldía Benito Juárez, donde recibió insultos del público. Posteriormente, protagonizó diversas controversias en redes sociales.

Syntek reveló que sufrió un brote psicótico, por lo que recibió indicaciones médicas para someterse a tratamiento y evitar vuelos durante el resto del año. Actualmente acude a terapia psicológica y toma ansiolíticos.

Como parte de este proceso, decidió separarse temporalmente de su esposa, Karen Coronado, y conversar con sus hijos, Natalia y Matías, sobre su estado de salud.

«Lloro todos los días, pero es de alegría. Mi corazón está lleno de gratitud», expresó.

El intérprete de «Duele el Amor» e «Intocable» lamentó que las críticas hacia su persona y sus opiniones sobre el reguetón hayan desplazado la atención sobre sus 35 años de trayectoria musical.

También manifestó preocupación por la disminución del trabajo en la industria musical, particularmente por las consecuencias para técnicos, productores y personal de apoyo.

Finalmente, aseguró que alejarse de los comentarios negativos en redes sociales ha contribuido a su recuperación emocional. Reconoció que el tratamiento será prolongado, pero afirmó que ahora comprende mejor su situación y valora el acompañamiento de quienes permanecen cerca de él.