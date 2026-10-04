Un aparatoso choque por alcance entre dos camionetas dejó cuantiosos daños materiales durante la madrugada de este domingo sobre la carretera estatal 18, en el municipio de Jesús María. Pese a la fuerza del impacto, no hubo personas lesionadas.

El accidente fue reportado alrededor de la 01:00 horas al Servicio de Emergencias 911, a la altura del kilómetro 11+700, por lo que policías estatales de Carreteras acudieron al sitio.

En el lugar encontraron una Ford F-150 color tinto, con placas de Aguascalientes, conducida por Ricardo “N”, de 21 años, así como una Ram gris, con matrícula del estado de Florida, Estados Unidos, manejada por Ubaldo “N”, de 28 años.

De acuerdo con los indicios recabados por los uniformados, la Ford circulaba de norte a sur por la carretera estatal 18, en el tramo comprendido entre la comunidad de San Carlos y la carretera estatal 97.

Al llegar al kilómetro 11+700, la parte frontal de la F-150 golpeó la zona posterior de la Ram, que avanzaba por el mismo carril y en igual sentido.

Tras el encontronazo, ambas unidades quedaron sobre la vía. El saldo fue únicamente de daños materiales, sin que ninguno de los involucrados resultara lesionado.