Un choque frontal entre una camioneta GMC Sierra y una Nissan X-Trail dejó daños materiales y dos conductores golpeados sobre la carretera estatal 68, en el municipio de El Llano.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 2+400, en el tramo comprendido entre las comunidades Torreoncillo y San Francisco de los Viveros. Tras el reporte al Servicio de Emergencia 911, policías estatales de Carreteras y paramédicos se movilizaron al sitio.

En el lugar encontraron una GMC Sierra gris, con placas de Texas, conducida por Enrique “N”, de 40 años, así como una Nissan X-Trail del mismo color, con matrícula de Aguascalientes, al volante de la cual viajaba Guadalupe “N”, de 24 años.

Ambos conductores presentaban algunos golpes, pero después de ser valorados por los paramédicos se determinó que ninguno requería traslado a un hospital.

De acuerdo con los indicios recabados por la Policía Estatal de Carreteras, la GMC circulaba de oriente a poniente a una velocidad superior al límite establecido para ese tramo. Al llegar al kilómetro 2+400, su conductor perdió el control hacia la izquierda e impactó de frente contra la parte frontal derecha de la Nissan, que avanzaba en sentido contrario.

Tras el golpe, la Sierra quedó sobre la carretera, mientras que la X-Trail terminó fuera de la cinta asfáltica.