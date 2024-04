En la Zona Centro de la ciudad se produjo otro accidente automovilístico aparatoso que sólo dejó daños materiales. El incidente fue ocasionado por el conductor de un vehículo que no respetó un señalamiento de alto e impactó contra una camioneta pick up que transitaba por la zona en ese momento.

El percance tuvo lugar el martes alrededor de las 04:30 horas, en la intersección de la calle Hornedo con la calle Cristóbal Colón. Los policías viales de Aguascalientes acudieron al lugar para atender la situación.

El presunto responsable fue el conductor de un automóvil marca Chevrolet, modelo 2023, de color negro y con placas de circulación de Aguascalientes, identificado como Julio.

Se determinó que Julio se desplazaba por la calle Cristóbal Colón en dirección de sur a norte. Al llegar a la esquina con la calle Francisco G. Hornedo, no respetó un señalamiento de alto y ceda el paso. Como resultado, fue impactado por una camioneta pick up modelo 2021, de color negro y con matrícula del Estado de México, conducida por una mujer identificada como Cristina, quien circulaba por la calle Hornedo en dirección de poniente a oriente.