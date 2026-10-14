Un hombre identificado como Humberto “N” fue vinculado a proceso luego de que presuntamente privó de su libertad a dos personas, un hombre y una mujer, a quienes habría amenazado de muerte con un cuchillo dentro de una vivienda en el municipio de Cosío.

Los hechos ocurrieron el 10 de mayo de 2026, en un domicilio de la comunidad de Santa María de la Paz, donde el acusado presuntamente comenzó a causar destrozos en el inmueble y después obligó a las víctimas a permanecer en la sala.

Para impedir que escaparan, las habría sujetado de los brazos y advertido que las golpearía si intentaban desobedecerlo. Posteriormente, cerró con llave la puerta principal y tomó un cuchillo con el que supuestamente amenazó con matarlas.

Durante el episodio, Humberto también habría sujetado del cuello a una de las víctimas, mientras continuaba lanzando amenazas contra ambas.

El hombre y la mujer consiguieron salir del inmueble cuando el presunto agresor abandonó la vivienda y dejó abierta la puerta.

Tras la denuncia, agentes investigadores reunieron elementos que permitieron obtener una orden de aprehensión contra Humberto, quien finalmente fue capturado en la colonia San Pablo, en la ciudad de Aguascalientes.

Durante la audiencia, un juez determinó vincularlo a proceso por delitos que atentan contra la libertad de las personas y amenazas. Además, le impuso prisión preventiva en su doble aspecto y concedió dos meses para el cierre de la investigación complementaria.