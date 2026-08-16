Luis Antonio López Pérez Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- El festival Dale Mixx inició este sábado en el Parque Fundidora con una jornada dedicada al género urbano, el reguetón y el baile. Miles de asistentes acudieron desde las primeras horas para disfrutar de los 22 artistas incluidos en el cartel y tomarse fotografías en los espacios habilitados.

Entre las figuras más esperadas se encuentran Manuel Turizo, Paulo Londra y Yandel, quien ofrecerá un espectáculo sinfónico. El cierre estará encabezado por los puertorriqueños Ozuna y Arcángel, considerados los atractivos de esta edición.

Alrededor de las 19:00 horas, Franco Rey puso a bailar al público del Escenario Villa Paraíso con una versión de “Desvelado”, éxito de Bobby Pulido. En ese espacio también fueron programados Eme Malafe y DJ Young. Una de las primeras artistas en congregar a una multitud fue Ivy Queen. “La Caballota” se presentó en el escenario principal Dos Equis con un vestuario inspirado en la Selección Mexicana de futbol.

El festival dispuso dos accesos: el número 6, cerca del antiguo Plaza Sésamo, y el 7, por el Puente Verde. Para comprar alimentos y bebidas, los asistentes deben utilizar pulseras recargables. La cantidad limitada de módulos ocasionó largas filas, pues el público necesita obtenerlas y recargarlas antes de consumir.