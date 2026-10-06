Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: CSP expresó su molestia por la exclusión del Gobierno federal en evento del gobierno de Querétaro con EU para instalar academia policial.

«No invitaron a la Defensa, no invitaron al Gabinete de Seguridad Federal, no invitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores; se invitó al Embajador de Estados Unidos. ¿Por qué no es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como debe ser, como está la ley planteada? (…) ¿Cómo al Embajador y no al Gabinete de Seguridad?», cuestionó ayer Sheinbaum en su mañanera.

El pasado viernes, Johnson acudió a Querétaro a colocar la primera piedra de esta instalación enfocada a formar elementos que puedan «enfrentar a los cárteles y a los grupos terroristas», de acuerdo con la Embajada de EU en México.

«¿Por qué hay una academia internacional para delincuencia organizada en Querétaro, que son delitos federales? (…) creo que se llega al límite de lo que debe ser y lo que no debe ser», dijo Sheinbaum.

E insistió en sus cuestionamientos: «¿Cómo es que hay una primera piedra con un Embajador de Estados Unidos y un gobernador mexicano, y no con el Gabinete de Seguridad Federal?… eso no puede ser, no debe ser», insistió la Mandataria mexicana.

… Pero sí fueron invitados

Aunque Sheinbaum afirmó que a la colocación de la primera piedra no habían sido invitados el Gabinete de Seguridad federal ni la Cancillería, en el encuentro sí estuvieron representantes federales.

Se trató del General Aldo Raúl Gómez Quintero, Comandante de la 17 Zona Militar, quien aparece en la ceremonia junto al Gobernador Kuri y el Embajador Johnson.

También acudió el Capitán David Valadez Arenas, en representación del General Ricardo Melendrez, jefe de la Guardia Nacional en el estado.

Además el 25 de septiembre el gobierno de Querétaro entregó en la oficina del Canciller Roberto Velasco una carta para informar de la visita del Embajador.