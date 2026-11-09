Durante dos días, una mujer habría permanecido encerrada en su propio domicilio, donde presuntamente fue golpeada por su pareja sentimental, quien ahora enfrenta un proceso penal por cuatro delitos, entre ellos violación y violencia familiar.

El señalado es Leonel “N”, acusado de mantener una conducta violenta contra la víctima desde octubre de 2024, periodo durante el cual presuntamente la sometió a agresiones físicas, sexuales y verbales, además de provocarle daños a su salud en al menos dos ocasiones.

Uno de los episodios ocurrió los días 29 y 30 de octubre de 2026, cuando, después de una discusión, el individuo supuestamente le arrebató su teléfono celular, le impidió abandonar la vivienda y la golpeó en distintas partes del cuerpo, principalmente en el rostro.

Tras las investigaciones, elementos de la Policía de Investigación Criminal localizaron al sospechoso en la comunidad de La Terraza, donde cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

Leonel fue presentado ante una jueza de Control, quien resolvió vincularlo a proceso por lesiones dolosas calificadas, violación, violencia familiar y privación ilegal de la libertad.

Además, permanecerá en prisión preventiva oficiosa y justificada mientras continúan las investigaciones, para las cuales se fijó un plazo de dos meses.