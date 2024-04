Mario Alberto Álvarez Michaus, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado, detalló los avances en el proyecto de portabilidad de cuentas de pensiones con el ISSSTE; una iniciativa que permitiría a los trabajadores combinar sus aportaciones entre ambas instituciones para calcular su pensión.

En una entrevista con El Heraldo, explicó que se ha realizado un estudio para evaluar la viabilidad de la medida y se está desarrollando una reforma legal para facilitar la integración de los fondos de pensiones del ISSSTE y el ISSSSPEA. Este proceso, según mencionó, incluye definiciones críticas como la entidad que finalmente otorgará la pensión y el método para calcular los montos aportados.

El funcionario aclaró que el objetivo no es unificar los años de servicio, sino los montos aportados, de manera que sea el dinero aportado, y no los años de servicio, el que determine el monto de la pensión. Esto requiere decidir cuál institución será la responsable de la pensión, lo que probablemente dependerá de dónde los trabajadores hayan cotizado por último.

La propuesta de reforma busca no solo unificar los años de servicio, sino también establecer un método para calcular monetariamente las aportaciones de cada trabajador. Esto podría implicar cambios tanto en la legislación del instituto como en normativas federales.

Uno de los principales retos será determinar qué entidad será responsable de pagar la pensión bajo este nuevo esquema, especialmente en casos donde los trabajadores han cotizado en diferentes momentos a distintas instituciones.

Álvarez Michaus también destacó que la portabilidad propuesta no tendría efecto retroactivo, aplicando solo a futuras combinaciones de aportaciones entre ambas instituciones. Describió la medida como pionera en el país, que podría establecer un precedente para otras regiones.

Finalmente, el director enfatizó que el proyecto aún se encuentra en etapas de planeación, requiriendo análisis exhaustivo y certeza legal antes de proceder. Se espera que las definiciones y modificaciones legales necesarias se concreten durante el presente año.