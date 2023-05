Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El ministro Javier Laynez sera el encargado de proponer si el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) puede sesionar con sólo cuatro de sus siete comisionados, ante la omisión del Senado para llenar dichas vacantes.

La Suprema Corte de Justicia notificó el pasado lunes que turnó a Laynez el recurso de reclamación del INAI contra la negativa de la ministra Loretta Ortiz, dictada el pasado 24 de abril, para autorizarle a sesionar con menos de los cinco comisionados de quórum que requiere la Ley Federal de Transparencia.

Laynez deberá presentar un proyecto de sentencia a la Segunda Sala de la Corte, que además de él mismo y Ortiz, está integrada por Yasmín Esquivel, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán.

Si bien el ministro ponente no tiene un plazo específico para presentar su proyecto, este tipo de recursos son desahogados con relativa rapidez en las salas, por lo que el tema podría quedar resuelto antes del receso judicial que inicia el 15 de julio.

En fechas recientes, los ministros Laynez, Aguilar y Pérez Dayán han integrado un bloque relativamente estable votando en contra en asuntos de interés para el actual Gobierno, incluido el rechazo a proyectos de Ortiz que confirmaban la extinción del fideicomiso Fidecine, y que revocaban la suspensión contra la aplicación de reglas del llamado «Plan B» electoral en Coahuila y el Estado de México.

Tanto Ortiz como Esquivel, en tanto, se mantienen como los dos votos casi incondicionales para defender reformas del Gobierno en la Corte.

Ortiz negó la suspensión al admitir a trámite la controversia constitucional del INAI contra la omisión del Senado de cumplir su deber constitucional de designar a los comisionados, dos de los cuales dejaron su cargo hace más de un año.

Para negar la suspensión, la ministra afirmó que la ley es clara en que se requieren cinco comisionados para sesionar, y que el INAI no cuestionó la constitucionalidad de dicha norma.

«La disposición legal de la que se pretende una interpretación conforme e inclusive más protectora, prescribe de manera contundente, a partir de una única interpretación literal, el quórum del instituto actor para tener por válidas las sesiones respectivas, por lo que dicho precepto no admite otra forma de desentrañarlo», afirmó Ortiz.

El INAI sostiene que la Corte puede aplicar directamente la Constitución para permitir su operación como órgano garante, prevista en el artículo sexto de la Carta Magna.

Omisión

En marzo, el Senado designó a dos comisionados: Yadira Alarcón y Rafael Luna, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador objetó ambos nombramientos.

En la última sesión del periodo de sesiones, el 28 de abril, la mayoría de Morena rechazó la propuesta de su compañero Ricardo Monreal para designar por lo menos a un comisionado, mientras que López Obrador abiertamente ha llamado a desaparecer al INAI.