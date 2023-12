Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) aplicará un incremento promedio de 77 por ciento a los servicios aeroportuarios a partir de 2024, por lo que se prevé un aumento en los precios de los boletos.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), el aumento se aplicará en servicios esenciales para la operación de las aerolíneas.

Subirán las tarifas de aterrizaje, el servicio de plataforma para embarque y desembarque de pasajeros, pernocta de aeronaves y revisión a pasajeros antes de ingresar a las salas de abordaje.

Consideró que con esta alza se pretenden encarecer los precios para quienes vuelan hacia y desde la CDMX.

«Hacemos un llamado urgente a las instancias hacendarias para que, en lugar de incrementar tarifas a las aerolíneas y a los pasajeros, permitan que el AICM utilice sus ingresos para poder estar a la altura de la relevancia que tiene para nuestro País», expuso.

La Cámara reconoció que las tarifas en AICM no han sido ajustadas desde hace varios años, pero argumentó que su alta rentabilidad no justifica más incrementos y menos aún con porcentajes desmedidos que afectan a las empresas, a los pasajeros y restan competitividad al aeropuerto.

El problema de fondo, añadió, es que los ingresos del aeropuerto no se destinan íntegramente para mantener e incrementar su infraestructura.

Criticó que la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) sea una de las más caras del mundo y que su infraestructura y servicios no vayan acorde en cantidad y calidad.

El AICM justificó que sus tarifas no han tenido incrementos desde marzo de 2010 y que las actuales presentan un gran rezago respecto a las que manejan los aeródromos de Asur, GAP y OMA.

Agregó que subir las tarifas están dentro de las acciones y medidas para eficientar su operación y sanear sus finanzas.

La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y a la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), rechazaron el aumento e insistieron en que se encarecerán los boletos y el principal hub aéreo del País.

Criticaron que en AICM se vaya en contra de la baja de tarifas y mejores costos que han hecho en otros aeropuertos.

«(El aumento) Al parecer, obedece a la necesidad de cumplir con los compromisos financieros contraídos por la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco, así como de obtener más recursos ante el impacto que el AICM tendrá en sus ingresos del próximo año, por la decisión de reducir el número de operaciones de 52 a 43 por hora», dijo el Consejo Nacional Empresarial Turístico.