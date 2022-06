Verónica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Protegerse de la inseguridad ha elevado los costos operativos de las empresas estadounidenses que operan en el País entre 5 y 8 por ciento, aseguró Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico.

«La inseguridad ha sido una constante importante en México, desde hace más de 15 años se ha venido hablando del tema, en robos a tráilers y protección de los trabajadores y la gente en general», expresó Rubin en una conferencia conjunta con José Medina Mora, presidente de Coparmex.

«A todos nos preocupa y queremos ver mayor énfasis en resolver esos temas. Es tan importante que los costos de las empresas estadounidenses por seguridad adicional ha crecido de 5 a 8 por ciento del total de gastos, lo que encarece la operación en México».

En su oportunidad, Medina Mora expuso que para que el País continúe atrayendo inversión se requiere un compromiso real del Gobierno por el respeto del Estado de Derecho, que es uno de los temas principales que discuten los corporativos en Estados Unidos.

«México juega en un clima competitivo bastante importante y debe dar muchas señales positivas de que en el País se respeta el Estado de Derecho», expuso.

El líder del organismo patronal mexicano reconoció que las recientes noticias sobre asesinatos, como los dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, generan una mala imagen de México en el exterior.

Medina Mora dijo que la principal preocupación de las empresas de EU es que exista seguridad jurídica para las inversiones y por ello 17 de ellas han asistido a Palacio Nacional para aterrizar la viabilidad de estas inversiones.

ASÍ LO DIJO

