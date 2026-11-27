Una pareja terminó tras las rejas por presuntamente agredir físicamente a tres menores de edad en la comunidad de Montoro, en el municipio de Aguascalientes. Entre las víctimas se encuentra un niño de apenas dos años que sufrió una lesión en la cabeza y requirió atención hospitalaria.

Los imputados, identificados como José Eduardo “N” y Cynthya “N”, fueron vinculados a proceso por los delitos de violencia familiar y violencia familiar calificada.

Los hechos se registraron el pasado 23 de noviembre, mientras que el ingreso del pequeño a un hospital de la ciudad derivó en una denuncia ante las autoridades ministeriales.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Género abrió una carpeta de investigación y reunió los datos de prueba necesarios para obtener las órdenes de aprehensión contra la pareja.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal localizaron y capturaron a los presuntos agresores, quienes quedaron a disposición de un juez de Control.

Durante la audiencia inicial, el juzgador resolvió vincular a proceso a ambos imputados, les impuso la prisión preventiva justificada y concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En tanto, los tres menores permanecen bajo resguardo de las autoridades competentes.