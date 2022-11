Tras seis jornadas en el Campeonato Universitario Telmex Telcel, no hay un equipo que tenga más puntos que la Universidad Panamericana Campus Bonaterra que desde la primera jornada tomó los primeros lugares de la clasificación y no los ha soltado gracias a un equipo talentoso con gran calidad en la ofensiva.

Este viernes en punto de las 14:00 horas la Bonaterra enfrentará uno de los partidos más especiales de la campaña cuando reciba la visita de su institución hermana la UP Ciudad de México. Los capitalinos también cuentan con un buen arranque de torneo al registrar tres victorias y dos empates en cinco partidos para sumar 12 puntos que los tienen en el cuarto lugar general.

Al ser dos de los mejores equipos de toda la competencia sin duda este es un duelo llamativo que le exigirá a ambas escuadras lo mejor que tengan para llevarse los tres puntos. Al ser un juego en casa la Bonaterra tiene que proponer desde el inicio del partido y buscar hacer pesar su casa para conseguir el triunfo que tendría doble mérito por la rivalidad que existe ante la UP Ciudad de México. De conseguir la victoria la Bonaterra también tendría ese plus de ser favoritos de cara a la recta final de la campaña regular, alejándose cada vez más del resto de los equipos en la tabla general.