Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En el Senado de la República, la bancada de Morena se prepara para aprobar en el Pleno la Ley de Ingresos y despejar el terreno para que sus compañeros diputados apuntalen el Presupuesto de Egresos 2027.

En el meollo del asunto, una descomunal deuda que a ojos de la Oposición puede llevar a México a la quiebra.

Pero a Morena se le atraviesa, en el camino, el súbito ajuste a la Modalidad 40 del IMSS, que tomó desprevenidos a miles de trabajadores próximos a jubilarse y que albergaban la esperanza de conseguir mejores pensiones.

En esa tesitura, hasta el presidente del Senado, el morenista Higinio Martínez, reconoció que el asunto debía revisarse y, eventualmente, ser procesado por el Poder Legislativo. De hecho, adelantó que en la semana la bancada guinda se reunirá para analizar escenarios.

Por lo pronto, el asunto de la deuda que se prevé asumir para 2027 -una bolsa de 1.7 billones de pesos- concentrará el debate en el pleno el martes 27.

«La deuda es manejable», tranquilizó a los morenistas la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla Rodríguez, durante una reunión que sirvió para orientar a los parlamentarios.

Desde la perspectiva del senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, la funcionaria manejó «con solidez la defensa de una deuda con una lógica que sí se justifica. Ya lo verán en el debate», avizoró.

«Yo quedé con un grato sabor de boca», confió el parlamentario jarocho.

Una de las voces más fuertes que se han alzado en contra del espinoso asunto de la deuda es la del panista Ricardo Anaya.

«Claro que nosotros vamos a votar en contra», advirtió. «Morena está pidiendo volver a endeudar el país por cuando menos otros 1.7 billones de pesos. Pero es ya de tal tamaño la deuda, la megadeuda maldita que ha construido Morena, que se van a gastar prácticamente todo ese dinero en pagar los intereses de la deuda vieja.

«O sea, para este año están pidiendo 1.7 billones de deuda nueva, que no van a usar en carreteras, hospitales, programas; no, de ese 1.7, el propio documento que van a votar a favor reconoce que se van a gastar 1.6 billones, o sea, prácticamente todo, en pagar los intereses de la deuda vieja».

El ex candidato presidencial se puso a hacer cálculos y aseguró que si, en los 200 años de vida independiente México había acumulado 10.55 billones de pesos de deuda, hasta antes de 2018 -cuando AMLO se instaló en la Presidencia-, solamente en siete años de Gobiernos de Morena, han endeudado al país por más de 11 billones de pesos.

«O sea, en siete años han contratado más deuda pública que la que se contrató en 200 años, incluyendo un montonal de gobiernos irresponsables que hemos tenido en nuestro país», resumió.