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Agencia Reforma

Tamaulipas, México.-Tras arribar ayer al sur de Tamaulipas, la Presidenta Claudia Sheinbaum encaró una jornada de protestas por exigencias de justicia, seguridad, reclamos sociales, donde su camioneta hasta recibió golpes con las manos de una mujer adulta que demandó la atención de la Mandataria.

El viernes también había sido interceptada en Reynosa por personas de colectivos de búsqueda de desaparecidas, que reclamaron rezagos en la localización, panteones forenses y laboratorios para muestras de ADN.

En su recorrido en Tampico, un contingente de personas con pancartas se arremolinó a su vehículo a la salida de la inauguración del hospital general del ISSSTE.

A su llegada fue igual, luego de que sin bajarse aún al evento decenas de inconformes por diversas causas la abordaron por poco más de dos cuadras en Avenida Manrique, Fraccionamiento Colinas de San Gerardo.

Personal de Ayudantía resultó insuficiente para lidiar con los reclamos al arribar y retirarse del sitio, en medio de gritos y decenas de participantes en las protestas.

La más fuerte de las manifestaciones se registró al salir del acto inaugural en Tampico.

Lo anterior luego de que se juntaron manifestantes de varias causas, por lo que la camioneta en la que se trasladaba recibió golpes de una mujer en la puerta trasera del lado del chofer.

Esta persona robusta y de edad adulta se arrojó contra la camioneta donde viajaba Sheinbaum, acompañada del Gobernador morenista Américo Villarreal.

«¡Da la cara Claudia Sheinbaum Pardo!, ¡bájate!, ¡bájate, Claudia Sheinbaum Pardo!, ¡da la cara!», expresó la mujer.

La Ayudantía buscó tranquilizarla y retirarla del paso del convoy para que avanzara sin conseguirlo.

«No, no, no, no, son muchos años», reiteró molesta en medio de manotazos.

Incluso, fue acercada a la puerta de la Presidenta que traía el cristal abajo.

Trascendió que la mujer, fuera de sí, se quejó de la inseguridad.

Otros manifestantes exigieron justicia, y «no más mentiras».

También se sumaron a la protesta trabajadores de hules mexicanos.

Al caos se sumaron familiares de Danna Yanina Cruz Figueroa, joven de 18 años vinculada a proceso como coautora del feminicidio de la niña de 13 años, Dafne Zapata, en una academia militarizada Marina Doenitz, de Ciudad Madero.

Con pancartas y altavoces los inconformes exigieron justicia para Danna.

«Justicia para Danna» y «Liberen a Danna», se escuchó como el principal grito de guerra de los manifestantes.

Una de las familiares de la imputada colocó una pancarta, primero sobre el cofre y después casi sobre el parabrisas de la camioneta en que trasladaban a Claudia y Américo.

Ante el hecho el conductor de la unidad detuvo por completo el paso del vehículo.

Tras descender de la camioneta por dentro de la valla, inició el diálogo con los protestantes.

Un hombre, que se identificó como Jerónimo Pérez, fue escuchado por la Presidenta.

«La Presidenta se comprometió a escuchar a los padres de Danna Yanina que, los va a escuchar, y que los va a atender y que se va a hacer justicia», indicó.

«Pero, ya le dijimos muy claramente que no creemos en la justicia de Tamaulipas, no creemos en el Gobernador, no creemos en el Fiscal», agregó.