Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando dos funcionarias de la Unidad de Fiscalización del INE tocaron a la puerta del morenista Miguel Ángel Álvarez Melo, en Iztapalapa, nunca imaginaron que las amenazaría con una pistola.

El ex diputado local del PES había distribuido propaganda en vía pública con su imagen, manifestando su interés por la candidatura a la Alcaldía.

Pero debido a que no se inscribió en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos para reportar los gastos en su promoción, el pasado martes 23 de enero dos notificadoras tocaron a su puerta en el 716 de la Calle Teniente Héctor Espinoza Galván, en la Colonia Escuadrón 201. Eran las 13:20 horas.

Álvarez Melo las atendió y firmó, sin ningún reclamo, la cédula de notificación en la que se le otorga la garantía de audiencia en un plazo improrrogable de un día natural para explicar la propaganda a su favor.

Pero al pedirle llenar el resto de la documentación, Álvarez Melo se negó y pidió a las auditoras cambiar la información y asentar que no lo habían encontrado.

Ellas le aclararon que eso era imposible. En respuesta, el morenista sacó una pistola y les apuntó. Las dos funcionarias se asustaron y corrieron.

La historia fue asentada en una ficha de incidencias con la que el INE acudiría al Ministerio Público a denunciar al morenista por amenaza con arma de fuego.