Froylan Escobar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 13 nominaciones, la película Ya No Estoy Aquí lidera la lista de nominados para la entrega 62 de los Premios Ariel.

Así lo dio a conocer ayer la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) mediante una transmisión televisiva y en línea donde anunció que, a diferencia de años pasados, esta edición será virtual, pero no por ello un evento sin alma.

“No por ser a distancia queremos que sea más fría o menos cálida. Estamos buscando maneras de que sí se acomode a las condiciones y que no reste su carácter de un festejo al cine”, afirmó Flavio González, secretario del organismo, en conferencia de prensa.

“No es misterio para nadie que es un año muy complicado, meses difíciles, la comunicación es ahora así (virtual). Hemos trabajado muy duro desde la Academia, sobre todo para producir una ceremonia de manera virtual, inolvidable en función de las circunstancias que nos toca vivir ahorita, con mucho cariño, entrega, dedicación a esta comunidad cinematográfica a la que nos debemos”, agregó Marina Stavenhagen, vicepresidenta.

La actriz Marina de Tavira, en un discurso, explicó que este año se inscribieron 157 productos: 68 largometrajes mexicanos y 12 iberoamericanos y 77 cortometrajes, los cuales fueron distribuidos en 25 categorías.

El comité de selección de nominados estuvo conformado por 355 ganadores y nominados al Ariel en ocasiones previas. De dicho resultado se obtuvo que Asfixia, Cómprame un Revólver, Esto No Es Berlín, Polvo y Ya No Estoy Aquí son las nominadas como Mejor Película.

La ceremonia se llevará a cabo el domingo 20 de septiembre y se analiza la forma de organizarla, según indicó Mónica Lozano, presidenta de la AMACC.

Esto No Es Berlín y Polvo cuentan con 12 y 11 nominaciones, respectivamente.

El Ariel de Oro a la trayectoria será entregado a la actriz María Rojo y a la compositora Lucía Álvarez.

Verónica Langer (Clases de Historia), Edwarda Gurrola (Luciérnagas), Mariana Treviño (Polvo), Cassandra Cianguerotti (Solteras) y Giovanna Zacarías (Sonora) aspiran a ganar como Mejor Actriz, mientras que Benny Emmanuel (Chicuarotes), Xabiani Ponce de León (Esto No Es Berlín), Armando Hernández (La Paloma y el Lobo), Luis Alberti (Mano de Obra) y José María Yázpik (Polvo) lo harán en la categoría masculina.

Lozano descartó que la emisión de Ya No Estoy Aquí a través de Netflix haya privilegiado su elección.

“Considero que no. Todas las películas nominadas tienen la misma distinción, mismo reconocimiento. Me da gusto que esta cinta se transmita en Netflix, hay muchas otras nominadas que están en alguna otra plataforma, eso no les da una ventaja, sin duda”, aseguró.

DESTACADOS

Mejor Película

Asfixia

Cómprame un Revólver

Esto No Es Berlín

Polvo

Ya No Estoy Aquí

Mejor Dirección

Kenya Márquez-Asfixia

Julio Hernández-Cómprame un Revólver

Hari Sama-Esto No Es Berlín

José María Yázpik-Polvo

Fernando Frías-Ya No Estoy Aquí

Mejor Actor

Benny Emmanuel-Chicuarotes

Xabiani Ponce de León-Esto No Es Berlín

Armando Hernández-La Paloma y el Lobo

Luis Alberti-Mano de Obra

José María Yázpik-Polvo

Mejor Actriz

Verónica Langer-Clases de Historia

Edwarda Gurrola-Luciérnagas

Mariana Treviño-Polvo

Cassandra Cianguerotti-Solteras

Giovanna Zacarías-Sonora

Mejor Película Iberoamericana

La vida Invisible (Brasil)-Karim Aïnouz

Dolor y Gloria (España)-Pedro Almodóvar

La Odisea de los Giles (Argentina)-Sebastián B.

Monos (Colombia)- Alejandro Landes

Retablo (Perú)-Álvaro Delgado

Ariel de Oro

Compositora Lucía Álvarez

Actriz María Rojo

