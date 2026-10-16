Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Los Tigres del Norte llevaron la música norteña y su defensa de la comunidad migrante al Tiny Desk Concert de NPR Music.

Los Tigres del Norte llevaron la música norteña y su defensa de la comunidad migrante al Tiny Desk Concert de NPR Music, que se estrenó este jueves como parte de la serie especial con la que la radio pública estadounidense celebra el Mes de la Herencia Hispana y la diversidad de la música latina.

Antes de la actuación, Félix Contreras, copresentador de Alt.Latino, reconoció el papel del grupo como portavoz de las comunidades latinas y recordó los episodios históricos de persecución que han enfrentado.

«Desde que tengo memoria, estos señores nos han estado devolviendo nuestra humanidad. Así que este es un gran honor para nosotros», expresó al presentar a los músicos.

La sesión abre con «Somos Más Americanos», tema que cuestiona las fronteras y la idea de que los mexicanos son extranjeros en territorios que alguna vez pertenecieron a México.

El repertorio también incluye éxitos del conjunto sinaloense como «Golpes en el Corazón», «Quiero Volar Contigo» y «La Puerta Negra», que marcaron distintas facetas de su carrera.

La presentación llega después de que el grupo participara en los Hispanic Heritage Awards, transmitidos por PBS, donde también entregó el reconocimiento Humanitario al pueblo de Minnesota por su solidaridad y resiliencia.

Mientras tanto, el conjunto continúan con su gira Los Tigres del Mundo Tour, que este fin de semana recorrerá Bakersfield, Anaheim y Fresno, California, antes de retomar sus presentaciones en noviembre y diciembre.

La banda también prepara un nuevo álbum para principios de 2027, cuyo primer adelanto es «México Sigue de Pie», que celebra la fortaleza, la dignidad y las raíces culturales del pueblo mexicano.