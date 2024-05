En el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco se registró un enfrentamiento a balazos entre integrantes de un grupo de la delincuencia organizada y policías estatales, sin que se reportaran personas lesionadas.

Durante el despliegue policiaco se recuperaron dos camionetas que contaban con reporte de robo con violencia, además de un arma de fuego y cartuchos útiles.

Fue durante la tarde del martes que al encontrarse realizando labores de vigilancia en el municipio de Villa Hidalgo, policías estatales fueron atacados a balazos cuando se desplazaban por un camino de terracería conocido como Arroyo Seco.

Al momento que los policías estatales repelieron la agresión, los delincuentes escaparon en una camioneta Chevrolet Trax, modelo 2020, color gris, la cual dejaron abandonada y se internaron entre la maleza donde se perdieron de vista.

Los oficiales recuperaron la camioneta que contaba con reporte de robo con violencia y al momento de que la revisaron, encontraron una pistola tipo escuadra calibre 380 y diversos cartuchos calibres 223 y 7.62.

También en la zona se localizó abandonada otra camioneta Nissan pick up, color negro, que contaba con reporte de robo, aunque hasta el momento no se había podido establecer si está relacionada con este evento.

Cabe destacar que el Coordinador Estratégico de Seguridad en Jalisco, Ricardo Sánchez Berumen, acusó que policías preventivos de Villa Hidalgo entorpecieron el operativo de los policías estatales, lo que permitió la fuga de los delincuentes.

Por otra parte, la Policía Estatal de Aguascalientes reforzó la vigilancia en la carretera federal No. 71, para lo cual se colocaron filtros de revisión a la altura de la Ciudad de Los Niños y en el poblado de El Taray, así como en brechas y terracerías que comunican hacia el aeropuerto internacional “Jesús Terán Peredo”.