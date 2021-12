El Senador por Aguascalientes, Daniel Gutiérrez, aseguró que el proceso interno para la selección de candidato a gobernador por parte del Movimiento Regeneración Nacional será tomando en cuenta aspectos como trayectoria política y honestidad.

En rueda de prensa, explicó que el proceso interno para conocer el abanderado, ha ido avanzando de acuerdo a sus tiempos internos por lo cual será el día 20 del presente mes, cuando finalmente se dé a conocer de manera abierta al aspirante elegido que tendrá la encomienda de ganar las elecciones del siguiente año. Con la intención de que el próximo candidato a MORENA sea el más efectivo para hacerse de la victoria en las urnas, los integrantes del Consejo Estatal así como del Consejo Nacional y del Comité Estatal de Elecciones, avalaron el nombramiento de seis cuadros interesados en contender en las próximas elecciones. Precisó que las encuestas que han salido de acuerdo a los resultados obtenidos se ponen a la cabeza entre la preferencia de la militancia algunos de los aspirantes, no tienen validez, al contrario a la encuesta que vendrá desde el Consejo Nacional, la cual se encargará además de medir el impacto mediático y el cumplimiento a los principios de MORENA como no robar no mentir y no traicionar. Finalmente, el Senador, dijo que no nos sorprenda que el candidato sea mujer, cumpliendo con la equidad de género.

“La honestidad será algo que se tome mucho en cuenta para la elección del candidato, actualmente son tres mujeres y tres hombres, se tendrá que aceptar los resultados, de quien sea el elegido” concluyó.

