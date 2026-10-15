En tela de juicio la consulta del IMSS

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes denunciaron presuntas irregularidades en la consulta sindical sobre el aumento del 2.9% al salario tabular y advirtieron que mantendrán sus movilizaciones para exigir una nueva negociación.

Durante la jornada, algunas cámaras de vigilancia fueron cubiertas con cinta negra por personas que portaban chalecos de la SEGOB. Además, se detectaron boletas firmadas con lápiz, situaciones que, según los inconformes, fueron reportadas mediante un acta y notificadas a representantes sindicales.

En Aguascalientes se instalaron 14 casillas en los tres hospitales generales y en las unidades de medicina familiar para recibir los votos de más de 7 mil 400 trabajadores activos, incluidos empleados eventuales con contrato vigente.

El conteo se realizó al cierre de las casillas, a partir de las 8 de la noche, y los representantes de los trabajadores vigilaron la apertura de las urnas y la elaboración de las actas correspondientes.

Los inconformes también rechazaron que sus manifestaciones afecten los servicios médicos para la población derechohabiente y atribuyeron las carencias de medicamentos, insumos y camillas a problemas operativos del Instituto.

Asimismo, denunciaron presuntas amenazas contra los participantes del movimiento y responsabilizaron al líder de la Sección XXI del SNTIMSS, Luis Marcos Robledo Delgado, y al dirigente nacional del sindicato, Rafael Olivos Hernández, de cualquier represalia.

Finalmente, advirtieron que las manifestaciones continuarán cada 15 días, de acuerdo con la convocatoria anunciada ayer a nivel nacional, en caso de que consideren que el resultado de la consulta salarial fue manipulado o no refleja la voluntad de la base sindical.

Señalaron que mantendrán las movilizaciones hasta obtener respuestas a sus demandas y lograr que se respete el procedimiento para renegociar el incremento salarial.