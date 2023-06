Ah, en Borges… Pero antes, más de libros que son pasto de las recicladoras y, si bien les va, se muelen y terminan siendo cartón para cajas de huevos por docena; algunas veces terminarán reciclados en cartulina para imprimir carteles de un baile con la Banda Fresnillo Tropical, lo que es una doble desgracia.

Hace algunos años, cuando era editor, publiqué —sin saberlo, la verdad— la noticia de una agencia, creo que France Press, que informaba que el gobierno de no sé qué país, había declarado que no sé qué grupo de alucinados esotéricos, no recibiría, o perdería, no me acuerdo, su registro como agrupación religiosa (reconocimiento, protección, subvenciones…) y se consideraría en lo sucesivo una secta. Nada del otro mundo: una noticia que el editor de una sección, la internacional sería, usó para rellenar un espacio. Hubo buenos tiempos cuando eso pasaba en los periódicos.

Nadie, menos yo, contaba con que el grupo de marras tenía seguidores en estas tierras de paganos supersticiosos, y que éstos, a la vez que creían que éramos descendientes de los saturninos y las ondinas, creían que el publicar esa noticia era, además de una blasfemia, un ataque de mi parte a sus creencias.

Fueron a reclamarme en un tono mitad airado, mitad conciliador. Fue en vano explicarles que esa noticia llevaba el crédito de una agencia internacional y que, en cualquier caso, era una noticia, no una opinión, y que cualquier reclamo lo deberían dirigir a sus oficinas en París, para que ellos los mandaran a freír espárragos.

En fin, luego de un rato, pasaron a tratar de convertirme a su fe demencial, y trataron de obsequiarme un pequeño montón de libros delirantes, que por supuesto no acepté. Ellos, erre que erre, que me los quedara. Yo, que se llevaran sus panfletos. Otra vez ellos, que no fuera cerrado de mente, que abriera la conciencia y otras sandeces del tipo. Yo, que, si dejaban sus libros allí, yo iría directamente al contenedor más cercano…

Lo dicho: regalar libros a mansalva, y según qué libros, es una forma de majadería, con las salvedades ya expuestas —y que no voy a repetir.

Borges, y retomo el hilo, cuenta Calasso, reunía los muchos libros que le regalaban escritores noveles, imitadores más o menos desafortunados, genios en ciernes, y se marchaba a un parque, o a un café, donde cuando se cercioraba de que nadie veía (para evitar que un alma piadosa le alcanzara y se los devolviera), dejaba aquellos volúmenes a su suerte.

Con otros fines, y aprovechando un movimiento que estuvo en boga antes de la pandemia, a veces llevo un libro que tengo repetido, o que no me gusta del todo, pero puede leerse, y lo dejo allí donde alguien pueda tomarlo y con un poco de suerte leerlo, y hasta encontrar algo que le sea significativo.

Lo mismo hice con el último libro de Sada (el último que se editó en vida de Daniel), ‘Ese modo que colma’, del que compré una veintena de ejemplares, y de los que destiné unos cuantos para hacer un regalo; luego de quedarme con mi ejemplar e incluso con uno o más, repartí los libros en parques y cafés. Espero que hayan terminado, al menos alguno, en buenas manos.

Por cierto, entre mi artículo anterior y éste, justo ayer domingo, hablé con mi hijo, que, de regreso de un viaje, caminaba desde una estación de tren a su casa. Me preguntó qué opinaba de Auster, recordando que en mi biblioteca hay varios libros de él.

El ‘Brooklyn Follies’, la ‘Trilogía…’, ‘La noche del oráculo’; uno terrible, asfixiante, ‘La música del…’ ¿Por qué?

Ya al llegar a su casa, al entrar a un café, junto a un aparador, alguien había dejado —por olvido, para deshacerse de él, como una donación bienintencionada—, un libro de él: ‘La invención de la luna’.

—¿Lo tomo?

—Si te apetece leerlo, sí.

—Pues ya está, aquí, lo llevo ya —me dijo—. La ciudad me recibió con un regalo.

—Ya me dirás qué tal, seguramente lo disfrutarás.

Mientras tanto yo me debato con el libro que alguien me regaló hace unos días, en la circunstancia ya descrita: un amigo que supone que de algo puede servir en…

Por respeto a sus buenas intenciones, lo voy leyendo, en horas perdidas, como descansillo mental a la relectura del libro de ensayos de Orwell que me entretiene ahora; nada difícil, al no contener una idea digna de tal nombre, el libro se lee con la facilidad con la que se lee un cartel de ‘Se renta casa, tres habitaciones, dos baños…’

No deja de asombrarme que, en la última de forros, asegure que el libro lleva 30 ediciones, ha sido traducido hasta al pastún y al suajili, y que su autor es asesor de la IBM, Apple, Adidas, Ford, Boeing, Microsoft, PepsiCo, Inditex, y decenas de grandes corporaciones mundiales. Supongo que es millonario.

Así funciona el mundo.

¡ShavúaTov!

