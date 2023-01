En puerta 20 proyectos de inversión extranjera

En el marco de los primeros 100 días de su administración, la gobernadora Tere Jiménez afirmó que no tiene miedo a las críticas, las aprovecha para encauzar acciones y estrategias; si bien hizo un llamado a la sociedad para asumir la parte que le corresponde para lograr un trabajo en conjunto que redundará en el desarrollo del estado.

En entrevista con El Heraldo, la mandataria estatal reconoció que “en esta primera etapa de su gestión ha vivido cosas buenas y malas, pero se ha mantenido la gobernabilidad en ese proceso de negociación con los diferentes sectores. Esta administración trabaja de modo intenso, sin horarios; sabe parar un momento para evaluar los acontecimientos para tomar las mejores decisiones y hacer labor preventiva”.

Por fortuna, la sociedad de Aguascalientes es participativa “y me encanta que lo sea, no me molestan las críticas, las checo para mejorar y solucionar las situaciones que se registran en la entidad”.

Asimismo, dijo que su Gabinete Paritario ha respondido bien en estos primeros 100 días y continúa en la planeación del quinquenio, a fin de mejorar las cosas en todos los sectores de la entidad.

Subrayó que su administración sabe ponerse metas y objetivos importantes para cumplir al estado, en pos de su mejoramiento y crecimiento en todos los ámbitos.

Tere Jiménez expresó que tiene el gran compromiso de resolver y solucionar las necesidades de la población, de escucharla y sobre todo estar cercano a la gente con programas de salud, educación, seguridad pública, obra pública, economía, movilidad, tecnología, campo y desarrollo social.

Mencionó que actualmente se tienen 20 propuestas de inversión extranjera para la entidad, lo cual genera empleos a favor de los ciudadanos.

En materia de salud, dijo que se trabaja en la unidad de las instituciones del ISSEA, IMSS e ISSSTE, para que haya un servicio adecuado a favor de la sociedad. Además se ofrecerá el Seguro Aguascalientes que implicará instrumentar un sistema electrónico para que las recetas sean administradas por un robot que llegará en marzo próximo al Hospital Hidalgo, el cual ayudará a evitar el desperdicio de medicamentos.

Asimismo, se entregaron más de 12 mil becas educativas que implicó una inversión de 30 millones de pesos.

En la primera etapa de modernización del tercer anillo que abarca 42 kilómetros, ya se rehabilitaron 4.9 kilómetros con concreto hidráulico, con una inversión de 100 millones de pesos. Aparte se canalizaron 75 mdp en obra pública en los municipios del interior.

De igual modo se detonará el turismo con 130 convenciones que se realizarán este 2023 en el estado, aprovechando que Aguascalientes ganó el primer lugar como Capital de la Cultura.