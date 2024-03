Alejandra Benítez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- América está contra la pared.

Las lesiones y la carga de partidos que dejó la Fecha FIFA tienen al equipo padeciendo en el armado de su once titular para salir adelante en sus compromisos de la Liga MX y la Concachampions.

André Jardine, técnico de las Águilas estira a su plantilla para garantizar que el equipo se mantenga en las primeras posiciones del torneo casero.

Hoy recibe al Atlético de San Luis con tres bajas por lesión: Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Alejandro Zendejas.

Además de que Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez e Igor Lichnovsky apenas reportaron ayer con el conjunto y el timonel decidió ponerles un trabajo ligero para no sobrecargarlos.

Luce complejo que Jardine los considere de inicio, pues también busca que los habituales titulares estén listos para enfrentar al New England de la MLS, el próximo martes en Boston dentro del torneo de Concacaf.

Al técnico le salió caro alinear a Fidalgo y Zendejas en el amistoso ante Cruz Azul del sábado pasado en California, pues ambos elementos salieron lastimados y no pudieron recuperarse para el duelo de hoy donde el cuadro azulcrema defiende el invicto en casa.

Atlético de San Luis apenas tiene un triunfo como visitante, pero se la aparece una oportunidad de sumar tres puntos, aprovechando la situación en el conjunto de Coapa.

Jardine quiere que el equipo tome aire, pero también corre prisa la recuperación de jugadores porque el duelo de Concachampions es vital.

A lo largo de la semana, el entrenador brasileño trabajó fuerte con el grupo que está en condiciones de jugar y planea utilizar a elementos que no han tenido demasiados minutos en el torneo, como es el caso del defensa central, Néstor Araujo, quien estuvo todo el torneo pasado fuera por una ruptura de ligamentos y apenas se reincorpora a la actividad en partidos.

Llega una etapa complicada para las Águilas. En 15 días tendrán 5 partidos, dos semanas intensas entre Liga y el torneo de Concacaf; hoy inician con el Atlético, los días 2 y 9 de abril serán los Cuartos de Final en Concachampions, el 6 visitan a Santos y el 13 reciben al Toluca.