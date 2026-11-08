En órbita metalera

Juan Carlos García Agencia Reforma

LAS VEGAS, EU. – Metallica ofrece en Sphere una experiencia que combina la potencia del metal con tecnología audiovisual de última generación, mediante su espectáculo Life Burns Faster, una residencia que transforma cada presentación en un recorrido sensorial.

Desde los accesos, los seguidores encuentran proyecciones con fuego, truenos y colores intensos, mientras que el interior del recinto, diseñado por Populous y ambientado por Icrave, despliega imágenes de la banda en pantallas y esferas distribuidas por sus instalaciones.

James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Rob Trujillo protagonizan un espectáculo de dos horas que provoca entusiasmo entre asistentes de distintas generaciones.

“Sin ustedes no existimos y gracias a ustedes hacemos todo esto”, expresó Hetfield, quien destacó la amistad que mantiene unidos a los integrantes del grupo.

La residencia, iniciada el 1 de octubre, contempla repertorios diferentes entre las funciones de cada semana, con boletos comercializados para dos fechas. Metallica regresará al recinto durante enero, febrero y marzo de 2027.

Entre las canciones interpretadas destacan “Blackened”, “Devil’s Dance”, “The Outlaw Torn”, “72 Seasons”, “Hardwired”, “One” y “Enter Sandman”, algunas recuperadas después de varios años sin presentarse en vivo.

Como ocurrió durante su gira M72 World Tour, que llegó a México en septiembre de 2024, los músicos recorren el escenario para acercarse al público. En Sphere utilizan una pasarela triangular, acompañada por una enorme pantalla esférica que amplifica la experiencia visual y musical de cada presentación ante sus seguidores.