En modo relajado

Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX.- María José atraviesa una etapa de mayor tranquilidad personal y profesional, en la que ha aprendido a dejar atrás las prisas y priorizar su bienestar. Esta evolución también se refleja en su música, donde busca transmitir mensajes sobre las relaciones humanas y las experiencias de vida.

La cantante lanzó recientemente “Contesta Mis Llamadas”, tema compuesto por Ana Bárbara que aborda la importancia de la comunicación, la confianza y el cierre de ciclos. La canción reflexiona sobre cómo los rumores y las opiniones de terceros pueden afectar relaciones sentimentales, familiares, amistosas e incluso laborales.

Para María José, enfrentar los conflictos mediante el diálogo permite aclarar malentendidos y evitar que las versiones ajenas deterioren los vínculos personales.

El sencillo formará parte de su próximo álbum, Alma de Mujer, previsto para marzo de 2027, en el que explorará la vulnerabilidad, la libertad, la superación y la madurez femenina.

La intérprete también destacó que actualmente busca cumplir sus propias expectativas, sin preocuparse por complacer a los demás.

Como parte de sus próximas presentaciones, actuará el 27 de noviembre en Monterrey y el 10 y 11 de diciembre en el Auditorio Nacional, donde acumulará 30 conciertos con localidades agotadas.