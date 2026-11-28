El Gobierno de Aguascalientes presentó ante el Congreso del Estado una solicitud para donar seis predios ubicados en el ejido Refugio de Peñuelas al Gobierno federal, destinados a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional que albergará una unidad de nivel batallón y una sección de seguridad en vías de comunicación.

La propuesta fue incorporada el jueves 26 de noviembre a los asuntos en cartera de la Comisión de Vigilancia, presidida por la diputada Laura Ponce, bajo el expediente legislativo SOL_LXVI_35_26112026, y se encuentra pendiente de dictaminación.

Los terrenos comprenden una superficie conjunta de poco más de 14.5 hectáreas. La solicitud fue recibida por el Poder Legislativo el 25 de noviembre, mediante el oficio SAE/04.1162/2026.

El procedimiento deriva de una petición formulada el 23 de octubre por el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Isaac Aarón Jesús García, para desarrollar infraestructura que permita fortalecer las capacidades operativas y logísticas de la corporación.

Los inmuebles pertenecían al Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes, organismo que formalizó su donación al Gobierno estatal mediante escritura pública del 24 de septiembre.

El 11 de noviembre se emitieron los dictámenes de no utilidad de los predios, mientras que el Comité de Bienes de la Administración Pública Estatal aprobó, el 18 de noviembre, la emisión del dictamen de viabilidad de la donación.

El proyecto de decreto condiciona la transmisión de la propiedad a la construcción del cuartel y de una vialidad que deberá incorporarse al patrimonio municipal, así como a la obtención de las autorizaciones correspondientes en materia de uso del suelo.

La operación forma parte del proyecto estratégico Blindaje Aguascalientes, contemplado en el Plan de Desarrollo del Estado 2022-2027.