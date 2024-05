CDMX.- El universo cinematográfico de El Señor de los Anillos se expandirá con un nuevo spin-off centrado en uno de sus personajes más intrigantes: Gollum. En una entrevista con Deadline, el director Peter Jackson y la guionista Philippa Boyens revelaron detalles sobre «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum».

Jackson destacó la fascinación que siente por la dualidad de Gollum, interpretado por Andy Serkis, quien encarna tanto lo peor de la naturaleza humana como un lado compasivo en su personaje Sméagol. Esta dualidad, según Jackson, resuena profundamente con lectores y audiencias.

El proyecto busca explorar en profundidad los orígenes y el trasfondo de Gollum. Aunque es pronto para conocer todos los detalles, Jackson prometió seguir la visión de Tolkien.

Además, Andy Serkis no solo actuará sino también dirigirá la película, aprovechando su experiencia previa en la dirección de la segunda unidad en la trilogía de El Hobbit y en otros filmes como «Mowgli: Relatos del Libro de la Selva» y «Venom: Carnage Liberado». (Staff/Agencia Reforma)