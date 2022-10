La Asociación Estatal de Padres de Familia avala que la Secretaría de Educación Pública mantenga como obligatorio el uso del cubrebocas en las escuelas.

Miguel Ángel Herrera Cruz, presidente de la AEPF señaló que toda medida en beneficio de los estudiantes siempre será bien vista por los padres o tutores, lo anterior en relación con el reciente comunicado en el que la SEP recomienda mantener el uso del cubrebocas en las escuelas del país, tanto para personal docente como en alumnos.

Entre las medidas que se seguirán implementando en los planteles del país destaca el uso de cubrebocas para la entrada al plantel, dentro de las aulas o en cualquier espacio cerrado; mientras que en espacios abiertos como patios, jardines y canchas deportivas su uso será opcional, en caso de que los estudiantes cuenten con servicio de transporte escolar se deberá portar en todo momento.

Aunado a ello, recientemente el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud y del IMSS actualizó los lineamientos de seguridad sanitaria, en ellos se pide a quienes así lo consideren mantener el uso de cubrebocas evitando la utilización de aquellos que tienen válvula, no obstante se pide no utilizar esta medida de protección en caso de que las personas no compartan un espacio en su área de trabajo, cuando se ingieran bebidas o alimentos o cuando se realice ejercicio.

Por lo anterior, Herrera Cruz pidió a las autoridades escolares mantener las medidas que llevan más de un año implementándose en todos los planteles del estado, tanto públicos como privados.