Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX.- A 25 años del lanzamiento de Kid A (2000) y Amnesiac (2001), Radiohead recupera el universo visual y sonoro de ambos discos mediante Kid A mnesia Motion Picture House, una experiencia inmersiva que se presenta en La Maravilla Studios, en Ciudad de México, hasta el 27 de diciembre.

La instalación reúne miles de bocetos, pinturas, letras, videos y manuscritos creados por Thom Yorke y Stanley Donwood, colaborador artístico de la banda británica.

La propuesta retoma una experiencia interactiva virtual presentada en 2021 y la transforma en una proyección de gran formato de 75 minutos, dirigida por Sean Evans.

El recorrido conduce al espectador por un universo distópico y surrealista donde convergen arquitectura, arte y música para explorar emociones como la soledad, el miedo y la melancolía.

Nigel Godrich, productor habitual de Radiohead, remezcló las grabaciones originales de ambos álbumes para desarrollar un sistema de audio envolvente de seis puntos, adaptado a las características acústicas del recinto.

Yorke explicó que revisar los archivos permitió redescubrir la identidad artística de la agrupación durante aquella etapa experimental. Asimismo, expresó su entusiasmo por presentar el proyecto en México, donde, aseguró, Radiohead ha ofrecido algunos de sus mejores conciertos a lo largo de su trayectoria musical.