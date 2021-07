La cercanía que se tiene entre Asientos y Zacatecas ha hecho que se tomen previsiones para evitar que la delincuencia se vuelva a apoderar de dicho municipio y que no se caiga en caos por inseguridad. “El municipio de Asientos se ha mantenido seguro y se debe, en gran medida, a que el Mando Único ha sido muy funcional en esta región”.

Así lo consideró el presidente municipal de Asientos, Juan Luis Jasso Hernández, quien resaltó que el último evento sonado y preocupante en el que se identificó la incursión de la delincuencia organizada en dicho lugar, fue hace unos ocho años, pero, desde entonces, se ha vivido en plena tranquilidad.

La colindancia con el municipio de Loreto ha provocado que esa frontera se mantenga permanentemente observada con las cámaras de video-vigilancia que han sido instaladas en ese lugar y, de acuerdo con las revisiones de las cintas, se ha dejado ver que hay vehículos no identificados con Asientos que entran y salen por esa zona, de modo que la vigilancia es permanente.

Aunque reconoció que el punto que amerita más vigilancia es en los caminos rurales que son poco transitados y, por consecuencia, son por donde pudieran dar la sorpresa; en ese sentido, eso es lo que se está planteando en las reuniones de coordinación de seguridad.

El alcalde de Asientos indicó, sin embargo, que hay otros delitos que se siguen presentando, aunque no en gran dimensión, los cuales no dejan de preocupar y están siendo atendidos, y tienen que ver más con el abigeato, particularmente por el rumbo que hace frontera con Villa García, Zacatecas.

“Por allí entran y salen, pero no hay forma de rastrear el territorio, pues no dejan huella hacia el municipio de Asientos”. Eso es lo que preocupa, y por lo mismo, es que se tiene comunicación permanente con los alcaldes, tanto con el de Villa Juárez como con el de Loreto, “estamos coordinados en temas de la Policía Municipal y estaremos reforzando los trabajos en las corporaciones”.