Con los focos amarillos se encuentra la Fundación Mujer Contemporánea ante la desaparición de los fideicomisos y con el temor de que los refugios de mujeres violentadas puedan también sufrir recortes fuertes en el presupuesto de cara al próximo año, señaló su directora, Roxana D’Escobar López Arellano.

Afirmó que si bien las autoridades de la Secretaría del Bienestar les han manifestado que el presupuesto está asegurado y que no hay ningún problema, existe preocupación por las posibles modificaciones que pudieran hacerse y que les pueda llegar menos recurso el próximo año. “Estamos conscientes de que no va a subir el presupuesto conforme a todo lo que ha subido la inflación y todos los costos de los insumos, la comida, pero si aparte de eso nos van a bajar el presupuesto, no sé a dónde vamos a ir a parar”.

Recordó que este año en el caso del Refugio de Mujer Contemporánea recibieron poco más de 7 millones de pesos, lo cual fue ligeramente mayor con respecto al año pasado, luego de que subieron en la clasificación en la que se encontraban a nivel nacional, toda vez que estaban en la categoría más baja en la atención de 2 a 7 familias y en la actualidad atienden de 8 a 11 familias.

Resaltó que desafortunadamente la violencia sigue, no conoce de presupuestos ni de diferencias políticas y con la actual pandemia se ha aumentado sobre todo la psicológica en las familias que se quedaron sin empleo, donde tenían que convivir 24/7 en un espacio muy pequeño, papá, mamá y 3 o 4 niños. “Se recrudeció la violencia, sí teníamos casos fuertes, en un nivel más alto del que solíamos tener, sobre todo la psicológica, porque este encierro afecta al no hallar a dónde salir”.

A pesar de lo anterior, dijo que en el Refugio de Mujer Contemporánea siguen trabajando al 100% y no pretenden bajar la guardia, aunque se mantienen expectantes en cómo venga el asunto del presupuesto y en espera de que se resuelva favorablemente. “Hay tantos cambios que se pretenden hacer a nivel federal sin una base científica y sin una base realmente de las personas que estamos trabajando al día con día, de lo que estamos batallando”.