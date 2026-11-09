En La Cañada, una revisión sacó a flote una orden judicial

Un joven de apenas 18 años terminó detenido por elementos del Mando Coordinado en el municipio de Jesús María, luego de que una consulta a las bases de datos policiales revelara que existía una orden de aprehensión vigente por el delito de lesiones dolosas contra una persona con sus datos.

El detenido fue identificado como Rubén “N”, quien llamó la atención de los uniformados cuando realizaban recorridos de vigilancia sobre la calle Huizache, en la comunidad de La Cañada.

De acuerdo con la información policial, el muchacho adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de las patrullas, por lo que los oficiales decidieron interceptarlo y someterlo a una revisión preventiva.

Durante la intervención, los policías consultaron sus datos en el Sistema Plataforma México, a través del C5i, y encontraron que tenía un mandamiento judicial pendiente por lesiones dolosas.

Ante esta situación, Rubén “N” fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común.

Será en esa instancia donde se determine si efectivamente se trata de la persona requerida por la autoridad judicial o si existe un caso de homonimia.