Padres de familia de estudiantes inscritos en la Secundaria Técnica No. 31 “Tepochtli”, ubicada en el fraccionamiento Versalles primera sección, solicitaron la intervención de las autoridades del Instituto de Educación, al denunciar que directivos de aquel plantel están obligando a los jóvenes a acudir presencialmente, a pesar de que de acuerdo con información oficial se puede adoptar el modelo híbrido para evitar mayores riesgos a la salud ante la contingencia vigente por la pandemia por COVID-19.

El grupo de padres de familia preocupados por la salud de sus hijos, precisaron que a pesar de que en algunos grados existen alumnos con problemas de salud que en caso de contagiarse por COVID-19 complicarían más su integridad, las autoridades de la mencionada secundaria, no han cambiado de parecer, por lo que hacen el llamado para que impere la razón en este momento crítico.

Ante el inicio del ciclo escolar actual el pasado lunes, el IEA había precisado que aquellos alumnos de educación básica con algunos padecimientos podrían ausentarse de las clases presenciales, mientras que el resto de los estudiantes tendría que sujetarse a la calendarización para lograr grupos reducidos y evitar nuevos contagios. Sin embargo, a decir de los declarantes que por cuestiones de seguridad no proporcionaron sus datos, detallaron que han sido amenazados con el hecho de reprobar a sus hijos en caso de que no acudan a sus actividades escolares, considerando lo anterior como una injusticia que va contra las disposiciones del sector educativo.

“Somos varios padres de familia y de todos los grados que creemos que no es justo que se arriesgue de esa manera la salud. No estamos en contra del regreso a clases, pero sí de que la oportunidad para tomar clases a distancia no sea respetada, ojalá el IEA tome cartas en el asunto”, expresó una madre de familia.