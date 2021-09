Vecinos de la colonia Ferronales solicitaron información vía el portal de Transparencia al Gobierno del Estado y al Municipio de Aguascalientes sobre las obras de construcción del hotel y del Centro Comercial obteniendo información muy escueta, por lo que analizan otro tipo de acciones desde penales y hasta de derecho administrativo a ejecutar.

Los habitantes de la colonia Ferronales mantienen su lucha en contra de las obras que se llevan a cabo en el Complejo Tres Centurias, las cuales consideran que les afectarán en su entorno. Comentaron que recientemente pidieron vía la página de Transparencia los planos del hotel y de los cines, de las áreas comerciales que se construyen, así como quién es el concesionario y por cuántos años, petición que hicieron tanto al Municipio de Aguascalientes, a la Secretaría de Obras Públicas Estatales, a la Secretaría General de Gobierno, al Inagua y a Ficotrece.

Destacaron que en la respuesta el Municipio de Aguascalientes se declaró incompetente para poder dar dicha información, pues ellos dijeron no tenerla. La respuesta fue similar en el caso de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Obras Públicas quienes mencionaron que probablemente Ficotrece contaba con tal documentación. “Cuando llega la respuesta de Ficotrece, mencionan que no hay ningún proyecto de cines y que no tienen los planos arquitectónicos del hotel; y no nos dijeron por cuántos años ni quién es el concesionario, sólo dijeron que el inversionista es una empresa que se llama Fondo DTL”.

Indican que al revisar la página de dicha empresa, les aparece que es de alguien que provee un servicio de construcción más que de inversión. “La división de la empresa dice que son un grupo especializado para dar certeza a sus inversionistas. Nos pareció muy escueta la respuesta cuando se supone que todo está licitado”.

Para los vecinos resultan contradictorias las respuestas de la autoridad al poner servicios de drenaje para un hotel sin tener los planos. “El propio Ejecutivo del Estado dijo que lo que se está haciendo es para una parte comercial y para el hotel. Es inversión pública, ¿cómo dan luz verde para eso sin tener los planos? Creemos que es algo que se debe saber”.

Por lo anterior, señalaron que van a volver a solicitar vía Transparencia a Ficotrece el plano general para ese espacio, además de que analizan qué opciones penales o de derecho administrativo pudieran interponer.