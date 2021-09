El Instituto de Educación de Aguascalientes tiene hasta ahora el registro de cuatro casos sospechosos de contagio por el COVID-19 por parte de estudiantes en algunos niveles educativos, pero ninguno ha sido confirmado por los protocolos oficiales de salud federal y estatal, informó su director Ulises Reyes Esparza.

Al cierre del cuarto día de clases del calendario escolar 2021-2022, dijo que no se tiene ningún caso confirmado en escuelas de educación básica y media superior, este último en un Conalep. Sin embargo se han estado difundiendo a través de las redes sociales.

Cuando existe un caso sospechoso, dijo, se aplican las pruebas y existe suficiente material gracias a la coordinacion con el IMSS, el ISSSTE, el ISSEA, y si alguna persona resulta negativo se le aislará durante tres días para descartar algún síntoma posterior y cuando se reincorpora a la actividad educativa debe presentar su resultado negativo y no existen más protocolos.

Si un estudiante resulta positivo, entonces se le aísla durante 14 días, se aplica el cerco sanitario y se monitorea a las personas que estuvieron cercanas a él, se genera un acompañamiento médico y una vez que esto concluye se podrá reincorporar a la actividad educativa.

En el caso de los trabajadores de la educación, dijo que de modo añadido tienen su derechohabiencia en el ISSSTE, lo que significa que aparte del aislamiento, el médico tratante y la medicina familiar, recibirán su licencia médica para que estén resguardados, medicados y en observación. Hasta el momento no se tienen casos sospechosos ni confirmados por parte de profesores de Aguascalientes.