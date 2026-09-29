En entredicho el control de abortos

El Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes denunció un incremento en la práctica de abortos en la entidad y aseguró que existen más de 300 procedimientos registrados, además de otros que, según su coordinador estatal, Jaime Castro Chávez, no quedarían contabilizados en los registros oficiales.

Señaló que la organización mantiene bajo observación la operación de dos establecimientos donde se practican interrupciones del embarazo, por lo que recientemente planteó la situación al titular del ISSEA, Rubén Galaviz Tristán, durante una reunión en la que también participaron otras autoridades. Indicó que uno de los establecimientos se localiza en la calle Emiliano Zapata en el centro, mientras que el otro se encuentra en calle Bogotá, en el fraccionamiento Las Américas.

Explicó que, de acuerdo con la información revisada durante el encuentro con las autoridades, uno de los establecimientos contaba con permiso, mientras que el otro habría cerrado cuando fue visitado por funcionarios. Sostuvo que la problemática no se limita a mujeres residentes en Aguascalientes, pues afirmó que también llegan mujeres procedentes de San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas para realizarse estos procedimientos. Afirmó que los precios que se manejan oscilan entre 2 mil 800 y 3 mil 200 pesos, pero el FNF constató que se puede ofrecer un pago adicional cuando se trata de embarazos con más semanas de gestación, situación que fue expuesta a las autoridades.

El coordinador reconoció que la regulación del aborto en la entidad se encuentra determinada por resoluciones judiciales y por el marco legal vigente, por lo que consideró necesario enfocar los esfuerzos en acciones de prevención y apoyo a las mujeres embarazadas. En ese sentido, señaló que existen organizaciones de la sociedad civil que brindan acompañamiento a mujeres que enfrentan embarazos no planeados y planteó que estos mecanismos deben fortalecerse.