Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX.- En el Camino se convirtió en la gran ganadora de la edición 68 de los Premios Ariel al obtener seis de las 13 estatuillas a las que estaba nominada. La película de David Pablos, que representará a México en la carrera por el Óscar 2027 como Mejor Cinta Internacional, triunfó en Película, Dirección, Actor, Revelación Actoral, Coactuación Masculina y Fotografía.

La categoría de Dirección registró un empate entre Pablos y Pablo Pérez Lombardini, realizador de La Reserva, producción que también obtuvo los premios de Ópera Prima y Música Original. Autos, Mota y Rocanrol destacó en los apartados técnicos al conseguir cinco reconocimientos por Vestuario, Sonido, Efectos Visuales, Maquillaje y Diseño de Arte.

Diana Sedano fue reconocida como Mejor Actriz por Juana y, aunque no asistió a la ceremonia, envió un mensaje en el que advirtió sobre los riesgos de ejercer el periodismo en México y reivindicó al arte como herramienta para visibilizar distintas realidades. Ángeles Cruz obtuvo el Ariel por Coactuación Femenina por Las Locuras, mientras Soy Frankelda ganó como Película de Animación.

Rosita Arenas y el documentalista Demetrio Bilbatúa recibieron el Ariel de Oro por sus trayectorias.

Durante la ceremonia, Daniel Hidalgo, presidente de la AMACC, abordó asuntos como la censura, la nueva legislación cinematográfica y el impacto de la inteligencia artificial en la industria. La gala, celebrada en los Estudios Churubusco, también rindió homenaje a figuras fallecidas del gremio y enfrentó complicaciones presupuestales derivadas de la concentración de patrocinios en el Mundial.