Es necesario que las autoridades avancen en los planes de manejo de las áreas naturales protegidas que hay en el estado, a fin de garantizar su adecuado resguardo, señaló la presidenta de Movimiento Ambiental, María Guadalupe Castorena Esparza.

Afirmó que las áreas naturales protegidas son muy importantes para todos los estados y municipios, ya que son zonas de amortiguamiento ante tanta actividad antropocéntrica de los humanos que son muy dados a contaminar y a consumir.

Subrayó que más que la declaratoria de área natural protegida, lo que se ocupa es poner en acción el plan de manejo, el cual debe incluir programas y es justo a la parte que no se llega. “Ese es el punto débil con las autoridades y no se está haciendo nada, esa es una problemática”.

Afirmó que, si bien hay mucha superficie de área natural protegida, siempre va a hacer falta más, por lo que no hacen falta más fraccionamientos, sino más zonas naturales y sin embargo, se siguen dando permisos sobre áreas que no son protegidas, “y la autoridad dice, que es por excepción, sin embargo siempre es así y se tiran todos los árboles y las plantas, cuando hasta el suelo tiene valor”.

Recordó que el Gobierno del Estado emitió hace dos años un catálogo titulado: “Áreas Prioritarias para la Conservación”, el cual incluye prácticamente todos los cuerpos de agua de la entidad y sus zonas aledañas, el Bosque de los Cobos junto con sus arroyos dentro de la subcuenca, así como en Jesús María y en prácticamente todos los municipios, los cuales deberían ir en vías de ser áreas naturales protegidas, pero hasta ahí se ha quedado. “Nos hacen falta los programas para aplicar, hacen falta más guardabosques y más unión de las autoridades, nosotros estamos unidos como asociaciones”.

Asimismo, dijo que tienen documentadas una serie de denuncias en contra de varias constructoras en el sentido de que llegan con tierra y tapan nopaleras, huizacheras y arroyos en todos los municipios del estado. “En el Bosque de Cobos está Soldi y en Jesús María está San Cristóbal que han hecho malas prácticas con el manejo para que cuando contraten una consultoría, digan que ahí no hay nada. En el Bosque de Cobos incluso se ha quemado y se supone que hay un candado, el cual dice que en 20 años no se debe hacer nada ahí y no se respeta”.