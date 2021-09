El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes ha acompañado este 2021, en los ámbitos jurídico, psicológico y social, a tres mujeres que han sufrido un aborto y a las cuales, tras el resultado de la revictimización médica y judicial, se intentó criminalizarlas por autoridades de Aguascalientes.

Violeta Sabás, coordinadora del OVSG, señaló que acompañar es generar redes para evitar la criminalización de las mujeres por el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Mariana Ávila Montejano, fundadora del OVSG, aseveró que el Observatorio acompaña jurídica, psicológica y socialmente a las mujeres víctimas de distintos tipos de violencia, incluida la violencia obstétrica que viven las mujeres al acudir a instancias médicas por situaciones relativas a un aborto, en donde son cuestionadas y criminalizadas, incluso se les intenta iniciar procesos judiciales.

Explicó que el término de acompañamiento se refiere al acuerpamiento de las mujeres, a la generación de recursos jurídicos y económicos, así como la generación de estrategias de vinculación con otros organismos y la organización de recursos de comunicación y difusión que permitan contar con posibilidades para no ser revictimizadas ni criminalizadas por el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Por ello, el trabajo organizado del Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado ha establecido redes locales y nacionales para el acompañamiento de mujeres que deciden interrumpir su embarazo y mujeres que, al sufrir un aborto, son criminalizadas por las instituciones.

En el marco del 28S, Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, Violeta Sabás expresó a todas las mujeres de Aguascalientes que no están solas, ya que el OVSG y las distintas organizaciones, colectivos, activistas y defensoras están listas para acompañarlas.

Existe un equipo directivo, coordinador, jurídico, psicológico, de investigación y comunicación preparado y listo para acompañarlas en caso de decidir elegir sobre su salud sexual y reproductiva, pues abortar no es un delito, puntualizó.