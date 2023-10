En este día se cumple un año de la desaparición física del doctor Alfonso Pérez Romo, uno de esos personajes relevantes de la comunidad; un hombre que no pasó desapercibido durante su larga andadura, y que dejó su impronta en las personas con las que trató e instituciones en las que participó.

Por contraste, su aniversario, y al menos en mi inútil opinión, pone de manifiesto la ingente necesidad de voces como la suya, dotada de ecuanimidad y humanismo; de prudencia y generosidad. Voces que al tiempo que nos ofrecen su reflexión, brinden la luz de su sabiduría para señalar posibles senderos a seguir, y de esta forma afrontar de manera exitosa las actuales circunstancias, preñadas de desconfianza y rispidez, de tontería y mezquindad; voces que ahora brillan por su ausencia.

En fin. Así es esto de vivir, y ni modo… Por lo pronto, y a manera de elegía por esta pérdida, recordaré para usted un fragmento de su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, ocurrido el 15 de abril de 2021; una reflexión que no tiene desperdicio.

He titulado estas líneas de esta forma porque me parece que a lo largo de su discurso campea la idea del valor del cultivo de las artes y las humanidades, no sólo por parte de quienes se dedican a estas actividades, sino prácticamente de todo el mundo, no sólo como una forma de enriquecer el intelecto de las personas, sino también como un mecanismo que contribuye a elevar nuestra calidad de vida, al estimular nuestra imaginación y memoria, nuestra fantasía y creatividad, aparte de educar nuestros sentimientos, y, en conjunto, normar nuestra conducta, aunque también, médico al fin, el nacido en Chihuahua en diciembre de 1924, se refirió al estado actual de la medicina.

Permítame ahora una brevísima digresión. A la hora de revisar mis notas sobre lo dicho por el pediatra, me pregunto qué habría pensado sobre este asunto candente de los libros de texto gratuito, puesto a discusión en las semanas anteriores y que al parecer pasó de moda, aun cuando, que yo sepa, no se ha resuelto, es decir, los libros no se han entregado.

Lo traigo a colación porque en términos generales el doctor se refirió a la necesidad del médico general, cercano a todo el mundo, en contraste con el súper especialista, accesible luego de larguísimas esperas en la medicina social, o mediante el pago de consulta en la medicina privada…

Lo recuerdo ahora, y lo relaciono con este tema de los libros de texto gratuitos, porque los atacantes denunciaron una supuesta desaparición de las matemáticas, en tanto que sus defensores contestaron señalando que no habían desaparecido, sino que se integraron a aquello que explicaban, dejando de lado la abstracción.

A lo que voy, y que me parece que es donde encaja mi desarrollo anterior con lo dicho por quien fuera también presidente del patronato de la Feria de San Marcos es que, si entendí bien, una auténtica educación tendría que capacitarnos para comprender que los conocimientos que hemos fragmentado por cuestiones prácticas, forman un conjunto que en la realidad no sólo está unido, sino que interactúa todo el tiempo.

Pero no seré yo quien ponga palabras en boca de Pérez Romo para concluir que estaría de acuerdo con los autores de estos libros, al menos en este punto.

En fin. De regreso a su discurso de ingreso a la Academia de la Lengua, quien fuera el primer director del Instituto Cultural de Aguascalientes ofreció una reflexión en torno a su decisión de estudiar la carrera profesional de medicina; sus motivaciones, a partir del padecimiento, a los 6 años, de una difteria que en sus días de niñez era una enfermedad prácticamente mortal, dado que no había entonces la vacuna triple.

Él se salvó gracias a los amorosos esfuerzos de un médico judío que en esos años residía en Aguascalientes, para arrancarlo de la muerte. Este hombre fue Maximiliano Rottenstein. Pérez Romo dice de él, que “se esforzó de día y de noche, con amor y desinterés, por salvarme la vida”.

Esto me llama la atención, un médico judío en Aguascalientes… Si consideramos que quien fungiera como segundo rector de la UAA había nacido el 13 de diciembre de 1924 y que esta enfermedad le sobrevino hacia los 6 años, entonces todavía no iniciaba la pesadilla nazi, que en el mejor de los casos, desarraigó a millones de judíos en Europa. Entonces, ¿cómo fue que vino a dar a México; a Aguascalientes?

No lo sé, pero picado por la curiosidad, busco en la Internet, y me encuentro con el texto “Integración económica de los inmigrantes húngaros en México”, de la autoría de Monika Szente Varga, en el que leo lo siguiente: “Sanyn Manufacturera química en el Distrito Federal, 13 posiblemente conectada con el médico cirujano Maximiliano Rottenstein, nacido en Austro-Hungría en 1897 y residente en México desde los veinte. Similarmente a las demás empresas mencionadas, Sanyn significó una fuente de trabajo e ingreso para varios inmigrantes húngaros ya radicados en México y, aparte, Rottenstein trajo de Europa a paisanos como colaboradores, inclusive a una doctora, llamada Elena Rostás… La compañía actualmente ya no existe”.

¿Qué le parece?

Si me permite, la próxima semana continuaré con este tema. (Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com).