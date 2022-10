En cuentas públicas no hay “bomba de tiempo”

Cecilia de Santos Velasco El Heraldo

La gobernadora Tere Jiménez Esquivel anunció que en noviembre próximo convocará a Foros de Consulta para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, y consideró crucial que la ciudadanía hable para ampliar los diagnósticos que se levantan día a día en todos los sectores para determinar si el rumbo marcado es el correcto.

De acuerdo con los estudios realizados hasta ahora, dijo que Aguascalientes se encuentra estable económicamente, a pesar de que la pandemia parece que no le hizo nada a esta entidad, pero aquí se avanza y se tienen adelantos en nuevos proyectos de inversión que pronto se cristalizarán, pero no es oportuno divulgar los nombres para evitar la competencia desleal proveniente de otros lugares.

Respecto a las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2021, Tere Jiménez mencionó que el Órgano Superior de Fiscalización y el Congreso del Estado hacen su trabajo en la revisión de las mismas, donde su administración respetará cada observación realizada, “no me he metido en ese tema, pero en la entrega recepción fue un aspecto pacífico y no se ve una observación grave que nos advierta de una bomba de tiempo”.

Heraldo (H): ¿Cómo ha vivido el primer mes en el Gobierno del Estado?

Tere (T): “Al llegar a este lugar, te sorprenden muchas cosas, desde llegar a tu oficina, sentir el ambiente y posteriormente piensas que será complicado y difícil gobernar a Aguascalientes. Sin embargo no ha sido así, porque ya tengo planeados mis 100 días. Siempre he sido una persona que planea con anticipación y que trabaja en diferentes rubros. Comencé a planear el trabajo del Gobierno del Estado desde hace más de un año y posteriormente analicé los temas que más duelen a Aguascalientes y que quiere la gente.

Se necesita tener astucia, dinámica y estar al pendiente desde temprano, noche y madrugada. A veces se puede pensar que se está de vacaciones, pero no, ahora entiendo los comentarios de mis compañeros gobernadores que decían que debía disfrutar antes, porque después ya no podría hacerlo. Lo más importante es no ser fatalista, aun y cuando ya se vivió el accidente del tren y la pipa, el cual exigió trabajar coordinados y en conjunto para solucionarlo y subsanarlo”.

H: ¿Cómo viene el paquete económico para el ejercicio 2023?

T: “Los ingresos y los egresos se planean con base en la inflación vigente, es indispensable ajustarse a la dinámica económica del país y del mundo, porque el objetivo es operar con finanzas sanas, si no se hace habrá un desfasamiento y se registrarían complicaciones para el desarrollo del estado. Por ello se implementarán políticas económicas que permitan que los productos de Aguascalientes compitan con otras partes del mundo, así como propiciar la llegada de nuevas inversiones. Hoy en día, el primer socio comercial de la entidad es Estados Unidos, seguido de Japón, Alemania y España”.

Además, dijo que el Gobierno del Estado le apostará al recurso agua y de las energías renovables, y todos estos temas se abordarán poco a poco.

H: ¿Cómo evitarás los pleitos entre Palacios?

T: “Para ello trabajaré en construir una unión constante. No soy una persona de pleito, debe haber dos personas para que sucedan. Más que nuestras pasiones, temas personales o ego, o bien por creer que el Poder es para toda la vida, por creer que somos más que los otros, pero lo importante es saber que todos tenemos ideas, que podemos convivir y proponer para avanzar en un proyecto denominado Aguascalientes”.

H: ¿Cuál ha sido el momento más complicado y el más gratificante para Tere Jiménez, en este primer mes?

T: “El complicado cuando me avisaron de la explosión de la pipa contra el tren en la colonia México. Es importante decir que Tere Jiménez siempre hablará con la verdad a Aguascalientes, porque al final y al cabo, ésta siempre sale. El momento más gratificante ha sido el acercamiento con las mujeres del campo que piden apoyo para enfrentar sus necesidades y demostrar que pueden ir más allá de la frontera mexicana”.